ATP Tel Aviv: Dominic Thiem dreht Auftaktpartie gegen Laslo Djere

Dominic Thiem hat beim ATP-250-Turnier in Tel Aviv die zweite Runde erreicht. Der Österreicher schlug Laslo Djere am Montag nach hartem Kampf mit 5:7, 7:6 (3) und 6:4.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.09.2022, 20:18 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem schlug Laslo Djere in drei Sätzen

Erfolgserlebnis für Dominic Thiem: Der US-Open-Sieger des Jahres 2020 gewann in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Tel Aviv gegen Laslo Djere mit 5:7, 7:6 (3) und 6:4 und steht in der israelischen Metropole somit in Runde zwei. Dank des umkämpften Dreisatzsiegs stellte der Österreicher im Head to Head zudem auf 1:1.

In Tel Aviv verlief die Partie deutlich enger als noch vor drei Jahren in Rio de Janeiro, wo Thiem Djere klar mit 3:6 und 3:6 unterlegen war. Nach jeweils einem Break in den ersten zehn Games des Matches schlug der Serbe beim Hallenturnier in Israel im richtigen Moment zu und nahm seinem Kontrahenten den Aufschlag zum 6:5 ab. Anschließend servierte Djere sicher aus.

Thiem im Tiebreak stabiler

Im zweiten Durchgang ging Thiem vermeintlich komfortabel mit 4:1 in Führung, Djere schlug jedoch zurück und erzwang einen Tiebreak. In diesem war der Weltranglisten-173. aus Lichtenwörth aber der stabilere Spieler - ein 7:3 in der Kurzentscheidung war die Folge. Somit musste die Entscheidung im dritten Abschnitt fallen.

Thiem erwischte einen guten Start und nahm Djere nach einem Marathonspiel den Aufschlag zum 2:1 ab. Dieses Break ließ sich der 29-Jährige nicht mehr nehmen: Nach zwei Stunden und 41 Minuten Spielzeit verwandelte Thiem seinen zweiten Matchball zum 5:7, 7:6 (3) und 6:4-Erfolg. In Runde zwei trifft er auf Marin Cilic.

