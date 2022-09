ATP Tel Aviv: Dominic Thiem unterliegt Marin Cilic in drei Sätzen

Dominic Thiem ist beim ATP-250-Turnier in Tel Aviv im Achtelfinale ausgeschieden. Der Österreicher unterlag Marin Cilic mit 7:6 (6), 2:6 und 4:6.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.09.2022, 20:55 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem verlor gegen Marin Cilic

Erste Niederlage im fünften Duell: Dominic Thiem musste sich Marin Cilic im Achtelfinale des ATP-250-Turniers von Tel Aviv erstmals geschlagen geben und sich somit aus der israelischen Metropole verabschieden. Der an Position zwei gesetzte Kroate setzte sich beim Hallenturnier mit 6:7 (6), 6:2 und 6:4 durch.

Thiem ging in Satz eins schnell mit Break in Führung, Cilic wusste dieses jedoch zu kontern und einen Tiebreak zu erzwingen. In diesem behielt der österreichische US-Open-Champion des Jahres 2020, der in der ersten Runde in drei knappen Sätzen gegen Laslo Djere gewonnen hatte, mit 8:6 die Oberhand.

Cilic bleibt unbeeindruckt

Cilic machte das Momentum des Lichtenwörthers zu Beginn des zweiten Durchgangs allerdings jäh zunichte und sicherte sich die ersten vier Games. Diesen Vorsprung ließ sich der Weltranglisten-16. nicht mehr nehmen, Satz zwei ging relativ deutlich mit 6:2 an den Kroaten.

Im ersten Spiel des dritten Satzes wehrte Thiem drei Breakbälle ab, seinerseits wusste er beim Stand von 3:2 eine Breakmöglichkeit nicht zu nutzen. Allerdings packte Cilic bei dieser einen hervorragenden Aufschlag aus. Wenige Minuten später lag der Kroate nach einem schwachen Servicegame Thiems selbst mit 4:3 in Führung. Von diesem Rückschlag erholte sich der Niederösterreicher nicht mehr, nach zwei Stunden und 43 Minuten Spielzeit verwandelte Cilic seinen zweiten Matchball zum 6:7 (6), 6:2 und 6:4-Erfolg. Im Viertelfinale trifft er am Freitag auf Botic van de Zandschulp oder Liam Broady.

