ATP Tel Aviv: Nach Thiem auch Djokovic am Start

Ab dem 26.09.2022 wird es beim ATP-Tour-250-Turnier in Tel Aviv wieder Spitzentennis in Israel geben. Mit prominenter Besetzung: Nach Dominic Thiem hat auch Wimbledon-Champion Novak Djokovic seine Teilnahme zugesagt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2022, 16:54 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat einen vollgepackten September vor sich

Der Familie Djokovic wird der Sommer 2022 sicherlich länger in Erinnerung bleiben, selten hat ein ATP-Profi während einer Saison so viel Freizeit zur Verfügung gehabt wie Papa Novak, der aufgrund seiner fehlenden Impfung gegen das Corona-Virus weder an den 1000ern in Montreal und Cincinnati noch an den derzeit laufenden US Open teilnehmen durfte. Der September wird für Djokovic dagegen richtig viel Action bieten.

Zunächst geht es für den 21-maligen Grand-Slam-Champion mit dem serbischen Team zum Davis Cup nach Valencia, in der Woche darauf (vom 23. bis zum 25.09.) steht dann die zweite Teilnahme am Laver Cup an, der diesmal in der Londoner O2 Arena stattfindet. Einen Tag später beginnt das ATP-Tour-250-Turnier in Tel Aviv. Und auch dort wird Novak Djokovic aufschlagen, wie am heutigen Dienstag bekannt wurde.

Als zweiter prominenter Name nach dem von Dominic Thiem. Der Österreicher bekräftigte nach seinem Ausscheiden bei den US Open noch einmal seine Zusage für das 250er-Event. Er habe schon einige ITF-Turniere in Israel bestritten und freue sich auf die Rückkehr nach Tel Aviv.