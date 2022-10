ATP Tel Aviv: Novak Djokovic zieht ohne Satzverlust ins Finale ein

Novak Djokovic ist beim ATP-250-Turnier ohne größere Probleme ins Finale eingezogen. Der 21-fache Grand-Slam-Champion setzte sich in der Vorschlussrunde gegen Roman Safiullin mit 6:1 und 7:6 (3) durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.10.2022, 22:47 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht in Tel Aviv im Finale

Novak Djokovic hat am Sonntag in Tel Aviv die Chance, seinen 89. Karrierteitel einzufahren. Der langjährige Weltranglistenerste behauptete sich im Halbfinale des ATP-250-Events gegen Roman Safiullin mit 6:1 und 7:6 (3) und blieb somit auch in seinem dritten Match in der israelischen Metropole ohne Satzverlust.

Djokovic legte eine brillanten Start hin, im zweiten Satz hielt Safiullin dann besser mit. Dennoch servierte der Serbe beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn, der Weltranglisten-104. aus Russland schlug jedoch im letztem Moment zurück. Im Tiebreak präsentierte sich Djokovic dann aber als der stabilere Spieler.

Im Finale trifft der 35-Jährige am Sonntag auf Marin Cilic. Der an Position zwei gesetzte Kroate schlug Constant Lestienne im zweiten Halbfinale des Tages mit 7:5 und 6:3.

Das Einzel-Tableau in Tev Aviv