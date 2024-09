ATP Tokio: Casper Ruud scheitert ebenfalls in der ersten Runde

Casper Ruud muss sich beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Tokio dem Australier Jordan Thompson beugen. Davor konnte Kei NishikoriMarin Cilic in drei Sätzen bezwingen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2024, 20:32 Uhr

Casper Ruud ist beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Tokio gleich in Runde eins gescheitert. Der Norweger, der in der japanischen Hauptstadt an Nummer drei gesetzt war, musste sich dem Australier Jordan Thompson nach 1:50 Stunden mit 6:7 (5), 1:6 überraschend klar geschlagen geben. Zur Mitte des ersten Satzes war die Partie wegen Regens unterbrochen worden, weshalb das Match auch erst um fast 0:40 Uhr nachts (Ortszeit) zu Ende ging.

Im ersten Match der Night-Session hatte der Ex-Weltranglisten-Vierte Kei Nishikori alle Sympathien auf seiner Seite. Der Lokalmatador, der in den letzten Jahren mit schweren körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, war zuletzt auf der ATP-Challenger-Tour unterwegs gewesen und schied vergangene Woche beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Chengdu bereits in Runde eins gegen den jungen Chinesen Juncheng Shang aus, wenngleich der Mann aus Peking in weiterer Folge das Turnier für sich entscheiden konnte.

Just mit Marin Cilic hatte Nishikori auch einen ATP-Tour-Sieger von vor zwei Tagen auf der anderen Seite des Netzes stehen. Mit der Unterstützung des Publikums konnte sich der viel umjubelte Japaner nach 2:04 Stunden Spielzeit mit 6:4, 3:6, 6:3 gegen den Kroaten durchsetzen. Eine offensichtliche Wohltat für Nishikori, der sechs Jahre warten musste, um wieder bei seinem Heimturnier aufschlagen zu können.

Ebenfalls gleich zum Auftakt gescheitert sind Top-Favorit Taylor Fritz und Ben Shelton.

