ATP Tokio: Nummer eins gleich raus - Taylor Fritz unterliegt Arthur Fils

Die Nummer eins des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio, Taylor Fritz, verliert in der ersten Runde gegen Arthur Fils in drei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2024, 12:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Gerade hatte Taylor Fritz beim Laver Cup in Berlin seine starken Leistungen während der US Open noch prolongiert, scheitert der Weltranglisten-Siebente beim ATP-World-Tour-500-Turnier gleich zum Auftakt. Der 26 Jährige aus Rancho Santa Fe unterlag dem Franzosen Arthur Fils nach 2:03 Stunden mit 4:6, 6:3, 3:6. Fritz hatte das Event im Ariake Coliseum 2022 für sich entscheiden können. Der Franzose darf nun gegen den Italiener Matteo Berrettini ran, der den Niederländer Botic van de Zandschulp in zwei Sätzen bezwang.

Die beiden US-Boys Ben Shelton und Tommy Paul stehen ebenfalls in der Runde der letzten 16. Während Shelton, an Nummer acht gesetzt, seinen Landsmann Reilly Opelka mit 3:6, 6:1, 6:4 bezwingen konnte, holte Tommy Paul (an fünf gesetzt) in lediglich 68 Minuten einen klaren 6:3,-6:2-Erfolg über den Italiener Matteo Arnaldi. Shelton bekommt es nun mit dem Argentinier Mariano Navone zu tun, Tommy Paul mit dem Tschechen Tomas Machac.

Rune in drei Sätzen weiter

Bereits ausgeschieden ist hingegen Fan-Liebling Frances Tiafoe: Der siebtgesetzte Mann aus dem US-Bundesstaat Maryland unterlag seinem Landsmann Brandon Nakashima mit 5:7, 6:3. Der 23-Jährige war per Special Exempt ins Hauptfeld des Hartplatz-Klassikers in der japanischen Hauptstadt gelangt. Letzte Woche stand er im Halbfinale von Hangzhou und verlor dort gegen den späteren Turniersieger Marin Cilic.

Holger Rune, der seit dieser Woche gemeinsam mit Top-Coach Benjamin Ebrahimzadeh arbeitet, hat, an sechs gesetzt, die erste Runde nach 2:15 Stunden Spielzeit überstanden. Der Däne setzte sich gegen den Chilenen Alejandro Tabilo nach hartem Kampf mit 6:2, 5:7, 6:4 durch. Rune trifft in der zweiten Runde auf den Lokalmatador Yoshihito Nishioka, der zum Auftakt den Kanadier Felix Auger-Aliassime unter Aufbietung all seiner körperlichen Kräfte niederrang.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio.