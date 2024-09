ATP Tokio: Bringt Coach Ebrahimzadeh die Magie bei Holger Rune zurück?

Mit dem Engagement von Benjamin Ebrahimzadeh als Teil seines Coaching-Teams schließt sich für Holger Rune auch ein Kreis.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.09.2024, 15:49 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Zwei, die sich schon sehr lange kennen: Benjamin Ebrahimzadeh und Holger Rune

Vor knapp eineinhalb Jahren war Benjamin Ebrahimzadeh als frisch engagierter Coach von Dominic Thiem nach München gekommen, hatte dort in einem Interview mit tennisnet aber auch die Zeit, um über Holger Rune zu sprechen. Ebrahimzadeh kennt Rune seit frühester Jugend an - nämlich seit jenen Tagen, in denen der Däne begonnen hatte, in der Akademie von Patrick Mouratoglou zu trainieren.

„Holger war immer sehr diszipliniert, sehr ehrgeizig und auch schon früh sehr selbstbewusst“, erklärte Ebrahimzadeh damals. Und weiter: „Er kann unglaublich schnell spielen, dann aber auch wieder mit viel Sicherheit. Er ist athletisch, spielt plötzlich einen Stopp, dann kommt er überraschend ans Netz.“

Die Abnutzung dieses Überraschungseffekts könnte allerdings auch ein Grund dafür sein, dass Holger Rune seit jenem Turnier in München im vergangenen Jahr keinen Titel mehr gewinnen konnte. Neben anderen Faktoren, versteht sich. Und diese ganze Gemengelage hat nun also dazu geführt,, dass Benjamin Ebrahimzadeh und Holger Rune auf professioneller Ebene wieder zusammengefunden haben.

Rune zum Auftakt gegen Tabilo

Coach und Spieler sind in Tokio angekommen, mit im Gepäck war die nächste Enttäuschung nach einer Auftaktniederlage in Hangzhou. Rune war dort an Position eins gesetzt in das erstmals ausgetragene Event gegangen, musste sich nach einem Freilos aber gegen den japanischen Qualifikanten Yasutaka Uchiyama verabschieden. Im Grunde gab es in dieser Saison nur ein herausragendes Ergebnis für den mittlerweile 21-Jährigen: den Halbfinaleinzug in Cincinnati, wo Rune allerdings Frances Tiafoe unterlag.

In Tokio hat Holger Rune mit Alejandro Tabilo gleich eine stabile Einstiegsaufgabe zugelost bekommen, danach könnte Angstgegner Félix Auger-Aliassime warten. Aber wer weiß: Vielleicht kann Benjamin Ebrahimzadeh ja die Magie der frühen Tage wieder entfachen.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio