ATP: Nächste Pleite für Rune, Musetti mit Zittersieg

Während Holger Rune beim ATP-Tour-250-Turnier in Hangzhou erneut enttäuschte, konnte Lorenzo Musetti in Chengdu gerade noch seinen Kopf aus der Schlinge ziehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2024, 17:07 Uhr

© Getty Images Bei Holger Rune läuft es weiterhin nicht rund

Es läuft weiterhin nicht rund für Holger Rune. Der Däne startete in Hangzhou als Nummer eins des dortigen ATP-Tour-250-Turniers und musste sich nach einem Freilos gleich dem japanischen Qualifikanten Yasutaka Uchiyama mit 5:7 und 4:6 geschlagen geben. Rune verpasste damit ein Viertelfinal-Treffen mit Rückkehrer Marin Cilic. Der Kroate gewann gegen Yoshihito Nishioka mit 6:4 und 6:1.

Holger Rune wartet nun schon seit dem Frühjahr 2023 auf einen Titel. Damals hatte er zum zweiten Mal in Folge in München triumphiert. Bei den US Open vor wenigen Wochen war er berets zum Auftakt an einem starken Brandon Nakashima gescheitert.

Knapp vor dem Aus stand auch die Nummer eins von Chengdu: Denn Lorenzo Musetti lag im dritten Satz gegen Christopher O´Connell schon mit einem Break im Rückstand, schaffte aber dann doch noch ein Comeback. Musetti gewann mit 6:7 (5), 6:4 und 7:6 (4) und spielt in der Runde der letzten acht gegen Adrian Mannarino.

Zwei Lokalmatadore machten den chinesischen Fans indes Freude: Zhizhen Zhang mit seinem Viertelfinaleinzug in Hangzhou. Und Jungchen Shang mit derselben Leistung in Chengdu.

