ATP Tokio: Kyrgios eilt in Runde zwei, Ruud fliegt raus

Während Nick Kyrgios beim ATP-Tour-500-Event in Tokio ohne Probleme in die zweite Runde einzog, ist das Turnier für die Nummer eins, Casper Ruud, schon wieder vorbei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2022, 12:53 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios ist in Tokio erfolgreich gestartet

Der Heimaturlaub hat Nick Kyrgios gut getan. Denn der Australier hielt sich beim 6:3 und 6:1 gegen Chun-Hsin Tseng nicht lange auf und wartet nun in der zweiten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio auf den Sieger der Partie zwischen dem Polen Kamil Majchrzak und Sho Shimabukuro aus Japan.

Lediglich 95 Minuten dauerte dagegen der Auftritt der Nummer eins des ATP-Tour-500-Events in Tokio. Dann nämlich hatte Casper Ruud gegen Jaume Munar mit 3:6 und 3:6 das Nachsehen. Davor hatte Lave-Cup-Held Frances Tiafoe, in Tokio an Position vier gesetzt, gegen Yasutaka Uchiyama beim 6:4 und 6:3 keine Probleme.

Eine Premiere gab es für Borna Coric, den Champion von Indian Wells: Der Kroate konnte bei seinem dritten Antreten in Tokio erstmals einen Matchsieg feiern. Coric besiegte Thanasi Kokkinakis mit 6:4 und 7:6 (4). An der Seite von Kyrgios ist Kokkinakis im Doppel übrigens an Position eins gesetzt.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio