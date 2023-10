ATP Tokio: Ofner ringt zum Auftakt O’Connell nieder

Mit einer kämpferisch starken Leistung besiegte Sebastian Ofner in der ersten Runde des ATP-500er-Turniers den Australier Christopher O’Connell in drei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.10.2023, 07:01 Uhr

Nach Satzrückstand kämpfte sich Sebastian Ofner in Tokio noch in die zweite Runde

Die bislang einzige Begegnung zwischen Sebastian Ofner und Christopher O’Connell vor dem heutigen Match taugte nicht viel zur Vorhersage des Ausgangs. Beim Challenger in Atlanta 2021 musste der Grazer im ersten Satz beim Stand von 2:4 aufgeben, womit der Sieg damals an den Australier ging. Der Österreicher heute erstmals mit seiner neuen, blonden Haartracht, mit der er eine Wette einlöste.

Nach glattem Aufschlagspiel von O’Connell musste Ofner bei seinem ersten Service-Game gleich über Einstand, fand dann aber den Rhythmus bei seinen druckvollen Grundschlägen. Im siebten Spiel servierte der Australier beim Stand von 30:30 einen Doppelfehler, anschließend erzwang der Grazer in der Rallye mit einer Vorhand gegen den Lauf von O’Connell den Fehler zum Break. Dieses hatte jedoch nicht lange Bestand, da der 27-jährige seinen Aufschlag im Folgespiel nach Vorhandfehler in einem langen Ballwechsel abgeben musste. Nachdem Ofner im neunten Spiel zwei Chancen zum Break nicht nutzen konnte, hielten beide Spieler ihr Service zum Erreichen des Tie-Breaks. Dort leistete sich die österreichische Nr. 1 beim Stand von 2:2 eine Schwächephase und musste fünf Punkte in Folge zum Satzverlust abgeben.

Auch im zweiten Akt hatte Ofner in seinem ersten Aufschlagspiel Mühe und musste zwei Break-Chancen von O’Connell abwehren, der mit seiner einhändigen Rückhand auch immer wieder zum Slice griff. Ohne weitere Möglichkeiten zum Break auf beiden Seiten dauerte es bis zum achten Spiel, bis sich der Österreicher zwei laufende Chancen erspielen konnte, diese aber ungenutzt ließ. Beim Stand von 5:4 holte sich Ofner mit einem Rückhand-Return-Winner einen Satzball, musste aber drei Punktgewinne des Australiers in Folge zum Ausgleich hinnehmen. Somit fiel die Entscheidung auch im zweiten Satz im Tie-Break, in dem Ofner schnell mit 1:4 im Hintertreffen lag. Mit fünf Punkten in Folge holte sich der Weltranglisten-47. zwei laufende Satzbälle, wovon er den zweiten nutzen konnte.

Beschwingt vom Satzausgleich erspielte sich Ofner gleich im ersten Game zwei laufende Break-Chancen und nutzte seine zweite Möglichkeit. In der Folge gewann er seine Aufschlagspiele sicher und servierte beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn. Dabei wackelte der Steirer und setzte beim zweiten Break-Ball seines Gegners eine Rückhand denkbar knapp seitlich ins Aus. Im Folgegame holte sich Ofner weitere Break-Möglichkeiten und konnte die dritte mit einem spektakulären Volley für sich nutzen. Im Anschluss daran servierte er über Einstand bei Verwertung seines dritten Matchballs zum 6:7 (2), 7:6 (5), 7:5-Erfolg nach 2:48 Stunden aus.

In der zweiten Runde trifft Ofner auf den Sieger der Partie zwischen Aleksandar Vukic aus Australien gegen den an Position 8 geführten Kanadier Felix Auger-Alliassime.

Hier das Einzel-Tableau aus Tokio