ATP Tokio: Taylor Fritz nach Sieg über Denis Shapovalov im dritten Saisonfinale

Mit Frances Tiafoe und Taylor Fritz stehen beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Tokio zwei US-Amerikaner als auch die beiden verbliebenen Top-Favoriten im Endspiel.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.10.2022, 11:39 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz steht nach einem Erfolg über Denis Shapovalov im Endspiel von Tokio

Japan wird am Sonntag ein rein US-amerikanisches Endspiel in der Hauptstadt haben: Nachdem zunächst Frances Tiafoe ins Endspiel der ATP-World-Tour-500-Veranstaltung einziehen konnte, folgte ihm Landsmann Taylor Fritz in das morgige Entscheidungsspiel. Der 24-jährige Kalifornier besiegte in einer packenden Begegnung Denis Shapovalov mit 6:3, 6:7 (5), 6:3.

Leicht machte es ihm der 23-jährige Kanadier keineswegs. Gerade im zweiten Durchgang brillierte der aktuell Weltranglisten-22. mit hammerharten Vorhandschlägen und ausgezeichnet platzierten Aufschlägen. Im Entscheidungssatz verlor Shapovalov jedoch trotz Breakführung den Fokus, haderte immer wieder mit sich selbst und ebnete Fritz damit den Weg in sein drittes Saisonfinale.

Der in Tokio an drei gereihte Mann aus Rancho Santa Fe schaffte mit dem erkämpften Halbfinalerfolg einen weiteren persönlichen Meilenstein, da er das erste Mal in seiner Karriere ab Montag in den Top 10 der Weltrangliste aufscheinen wird. Mit einem Erfolg im Finale wäre sogar ein Sprung auf Platz neun möglich.

Hier das Einzel-Tableau aus Tokio.