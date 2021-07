ATP Toronto: 2021er-Ausgabe ohne Novak Djokovic, Dominic Thiem und Stan Wawrinka

Wie die Veranstalter des ATP-Masters-1000-Events von Toronto bekanntgaben, werden in diesem Jahr unter anderem Novak Djokovic, Dominic Thiem und Stan Wawrinka in Kanada nicht an den Start gehen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 25.07.2021, 15:03 Uhr

Novak Djokovic wird 2021 nicht in Toronto aufschlagen

Bei Stan Wawrinka verlängert sich damit eine verletzungsbedingte Pause, die bereits seit dem ATP-250-Event von Doha andauert. Dort war der Schweizer in der ersten Runde gescheitert, danach unterzog sich der ehemalige Weltranglistendritte einer Operation, von der sich Wawrinka nun jedoch nicht erholt zu haben scheint.

Auch bei Dominic Thiem basiert die Absage auf einer Verletzung. Der US-Open-Sieger aus dem Jahr 2020 wird sich bis zum ATP-Masters-1000-Event von Toronto nicht von seiner Handgelenksverletzung erholt haben, die den Österreicher seit dem ATP-250-Turnier von Mallorca bremst. Für den Lichtenwörther ist eine Rückkehr bei den US Open das erklärte Ziel.

Djokovic spart wohl Kräfte

Dass auch Novak Djokovic nicht nach Kanada reisen wird, hat hingegen andere Gründe. Der Serbe schlägt zurzeit in Tokio bei den Olympischen Spielen auf und wird sich dann wohl eine Auszeit gönnen, um in Flushing Meadows um den Kalender-, oder gar Golden-Slam zu kämpfen.

Dementsprechend verständnisvoll reagierten auch die Veranstalter: "Nach seinem großartigen Lauf zu seinem rekordverdächtigen 20. Grand-Slam-Titel in Wimbledon und seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio verstehen wir jedoch seine Entscheidung. Wir wünschen ihm alles Gute für den Rest der Saison", erklärte Turnierdirektor Karl Hale in einer Aussendung.

Auch Goffin fehlt

Auch die Absagen von Thiem & Co schmerzen dem Turnierdirektor: "Es ist eine Schande, dass Dominic Thiem, David Goffin und Stan Wawrinka die National Bank Open in diesem Jahr verpassen werden", erklärte der Turnierdirektor. "Wir wünschen ihnen eine schnelle Genesung von ihren Verletzungen und hoffen, sie bald wieder im Wettkampf zu sehen. Hoffentlich werden sie alle wieder in Toronto sein, wenn wir das nächste Mal Gastgeber der ATP Tour sind."

Das ATP-Masters-1000-Event von Toronto wird am 15. August seinen Start finden.