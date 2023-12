WTA-Tour 2024 - Das sind die Prognosen unserer Redaktion

Alle Jahre wieder versuchen wir uns an Vorhersagen auch für die WTA-Tour. Was uns nicht wesentlich einfacher fällt als für die Männer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.12.2023, 20:50 Uhr

© Getty Images Die Lineup bei den WTA Finals in Cancun 2023

Und heute sind also die Frauen dran ... Gefragt sind die Siegerinnen der vier Grand-Slam-Turniere plus die Olympiasiegerin in Roland-Garros. Und jene Weltrangliste, die sich am Ende der Saison 2024 ergeben wird. Und bitte ...

Nikolaus Fink:

Australian Open Elena Rybakina Roland-Garros Iga Swiatek Wimbledon Coco Gauff US Open Jessica Pegula Olympiasiegerin 2024 Iga Swiatek

Endrang 2024 Spielerin 1 Iga Swiatek 2 Coco Gauff 3 Jessica Pegula 4 Aryna Sabalenka 5 Elena Rybakina 6 Qinwen Zheng 7 Ons Jabeur 8 Maria Sakkari 9 Naomi Osaka 10 Mirra Andreeva

Stefan Bergmann:

Australian Open Aryna Sabalenka Roland-Garros Iga Swiatek Wimbledon Ons Jabeur US Open Coco Gauff Olympiasiegerin 2024

Endrang 2024 Spielerin 1 Iga Swiatek 2 Coco Gauff 3 Aryna Sabalenka 4 Ons Jabeur 5 Karolina Muchova 6 Elena Rybakina 7 Beatrice Haddad Maia 8 Qinwen Zheng 9 Jessica Pegula 10 Linda Noskova

Florian Goosmann:

Australian Open Naomi Osaka Roland-Garros Iga Swiatek Wimbledon Elena Rybakina US Open Jessica Pegula Olympiasiegerin 2024 Iga Swiatek

Endrang 2024 Spielerin 1 Iga Swiatek 2 Coco Gauff 3 Aryna Sabalenka 4 Jessica Pegula 5 Elena Rybakina 6 Naomi Osaka 7 Marketa Vondrousova 8 Barbora Krejcikova 9 Ons Jabeur 10 Leylah Fernandez

Daniel Müksch:

Australian Open Angelique Kerber Roland-Garros Iga Swiatek Wimbledon Ons Jabeur US Open Naomi Osaka Olympiasiegerin 2024 Iga Swiatek

Endrang 2024 Spielerin 1 Iga Swiatek 2 Elena Rybakina 3 Aryna Sabalenka 4 Coco Gauff 5 Karolina Muchova 6 Ons Jabeur 7 Jessica Pegula 8 Ons Jabeur 9 Naomi Osaka 10 Angelique Kerber

Dietmar Kaspar:

Australian Open Elena Rybakina Roland-Garros Iga Swiatek Wimbledon Elena Rybakina US Open Coco Gauff Olympiasiegerin 2024 Iga Swiatek

Endrang 2024 Spielerin 1 Elena Rybakina 2 Iga Swiatek 3 Coco Gauff 4 Aryna Sabalenka 5 Jessica Pegula 6 Qinwen Zheng 7 Maria Sakkari 8 Ons Jabeur 9 Karolina Muchova 10 Leylah Fernandez

Daniel Hofmann:

Australian Open Coco Gauff Roland-Garros Iga Swiatek Wimbledon Ons Jabeur US Open Jessica Pegula Olympiasiegerin 2024 Iga Swiatek

Endrang 2024 Spielerin 1 Iga Swiatek 2 Coco Gauff 3 Ons Jabeur 4 Jessica Pegula 5 Karolina Muchova 6 Elena Rybakina 7 Qinwen Zheng 8 Sofia Kenin 9 Aryna Sabalenka 10 Maria Sakkari

Jens Huiber:

Australian Open Iga Swiatek Roland-Garros Iga Swiatek Wimbledon Elena Rybakina US Open Iga Swiatek Olympiasiegerin 2024 Aryna Sabalenka

Endrang 2024 Spielerin 1 Iga Swiatek 2 Elena Rybakina 3 Coco Gauff 4 Aryna Sabalenka 5 Jessica Pegula 6 Maria Sakkari 7 Karolina Muchova 8 Beatriz Haddad Maia 9 Liudmila Samsonova 10 Qinwen Zheng