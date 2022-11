ATP-Tour: Abschied vom Turnier in Sofia, Belgrad zieht um

Während das ATP-World-Tour-250-Turnier in Sofia im nächsten Jahr nicht mehr stattfinden soll, könnte das Sandplatzturnier von Belgrad nach Banja Luka umziehen.

von redaktion.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2022, 19:46 Uhr

© (c) Wikimedia

Neben dem United Cup zu Anfang der Saison 2023, soll es laut der ATP noch zwei weitere kleinere Änderungen im Herren-Turnierkalender geben. Zunächst wird das ATP-World-Tour-250-Turnier in Sofia im nächsten Jahr wohl nicht mehr stattfinden.

Die Lizenz des Hallenhartplatz-Turniers, das seit 2016 im Tourprogramm verankert war, wird voraussichtlich zeitlich an den Beginn des Spieljahres changiert werden. Parallel zum United Cup, der in Brisbane, Perth und Sydney ausgetragen wird, soll also noch ein Turnier der 250er-Kategorie "Down under" stattfinden.

Außerdem planen die Veranstalter der Serbian Open in Belgrad, die seit 2009 - allerdings nicht regelmäßig - stattfinden, in ein angrenzendes Land umzuziehen. Genauer gesagt, soll das Sandplatz-Event in Banja Luka über die Bühne gehen. In Bosnien-Herzegowina sollen die Weichen so gestellt werden, dass 2024 auch ein Wechsel auf ein ATP-World-Tour-500-Turnier gelingen kann.