ATP-Tour: CEO Andrea Gaudenzi will Saison 2020 noch nicht abschreiben

ATP-Tour-Chef Andrea Gaudenzi will den Ausfall der kompletten internationalen Tennis-Turniersaison nicht voreilig ausrufen. "Es wäre unklug, das jetzt schon zu tun. Niemand weiß, was passieren wird, wir wollen einen optimistischen Ansatz behalten", sagte Gaudenzi in einem Interview bei Reuters.

von APA/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 10.05.2020, 13:51 Uhr

Es gebe einige Optionen wie Geisterspiele, ein wichtiger Faktor seien auch Reisebeschränkungen, so der Italiener. Zuletzt hatten unter anderem Dominic Thiem und Rafael Nadal Zweifel angemeldet, ob angesichts des weltweit grassierenden Corona-Virus heuer überhaupt noch Turniere stattfinden können.

Aktuell sind wegen der Corona-Krise seit Mitte März alle Herrenturniere bis Mitte Juli abgesagt, wie es danach weitergeht, ist unklar. Wimbledon wurde bereits abgesagt, die French Open hoffen auf eine Austragung im Spätsommer, nach den US Open.

“Wir haben eine Deadline am 15. Mai für alle Turniere im Juli, die nach Wimbledon stattfinden sollten. Am 1. Juni entscheiden wir über die Turniere im August. Es wäre blöd, schon weiter im Voraus Entscheidungen zu treffen", sagte Gaudenzi. Als Vorlaufzeit für folgende Turniere sind sechs bis acht Wochen vorgesehen.

Und weiter: "Aller Voraussicht nach wird es sehr schwierig, dass alle Länder dieselben Regeln bei den Reisebeschränkungen aufstellen. Australien ist beispielsweise in einer ganz anderen Phase als Großbritannien. Schweden hat eine gänzlich andere Herangehensweise. Wir könnten vermutlich schon heute ein Turnier in Schweden spielen. Aber könnten 100 Spieler nach Schweden reisen? Nein. Das ist die Herausforderung."

Gaudenzi begrüßt Hilfsfonds

Erfreut zeigte sich Gaudenzi über den Hilfsfonds in Höhe von sechs Millionen US-Dollar, der Spielern auf den hinteren Ranglisten-Plätzen zugute kommen soll. Die ATP stellte diesen gemeinsam mit der WTA, der ITF und dem Board der vier Major-Turniere auf.

"Es war eine großartige Leistung. Ich hoffe, das ist erst der Beginn einer künftigen produktiven Zusammenarbeit, die unser Sport auch braucht. Es ist eine tolle Nachricht", sagte Gaudenzi, der im Januar die Führungsrolle bei der ATP übernahm.

Gaudenzi hoffe, dass noch mehr Geld in den Fonds einfließt. "Niemand weiß, wie lange es dauert. Wenn wir bald wieder spielen können, ist es okay. Sollte es länger dauern, wird uns das Geld ausgehen", sagte er.