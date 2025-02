ATP-Tour: Läuft Doha Dubai den Rang ab?

Das ATP-Tour-500-Turnier in Dubai ist nominell schlechter besetzt als jenes in Doha. Das war in den vergangenen Jahre anders.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.02.2025, 13:54 Uhr

© Getty Images Roger Federer mit seinem 100. Siegerpokal 2019 in Dubai

Seit das ATP-Turnier von Doha vom Jahresanfang in die Woche vor dem ATP-Tour-500-Turnier in Dubai gerückt ist, war es ja immer so: Grundsätzlich bleibt das Personal eigentlich gleich, aber ein, zwei Spitzenkräfte kommen dann eben in Dubai ein, zwei Spitzenkräfte dazu. Das war allerdings vor der Aufwertung des Events in Doha in die 500er-Kategorie.

Aktuell sieht es so aus, dass in Dubai weniger Topstars am Start sein werden als in Doha. Denn Novak Djokovic und Carlos Alcaraz werden fehlen. Beide hatten auch gar nicht die Absicht zu spielen. Was insofern erstaunlich ist, als dass Djokovic in Dubai ja schon mehrmals den Titel geholt hat. Aber gut: Vielleicht wollte der Serbe ja nicht pfeilgerade am selben Ort sein 100. Championat holen wie Rivale Roger Federer im Jahr 2019.

Und Alcaraz nimmt sich diese Woche frei, steigt erst in Indian Wells wieder ein, wo er ja Titelverteidiger ist.

Und so ist es halt an Daniil Medvedev, das 32er-Tableau anzuführen. Medvedev schien in Doha wieder besser in Fahrt zu kommen, musste aber im Viertelfinale gegen Felix Auger-Aliassime aufgeben. Die Chancen, dass der Russe in den kommenden Tagen ganz groß zuschlägt, stehen aber schlecht: Denn Medvedev hat 2023 schon einmal in Dubai gewonnen. Und bekanntlich kann Medvedev am selben Ort nicht zweimal den Titel holen.

