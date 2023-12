ATP-Tour: Wer sind die Wackelkandidaten nach 2024?

Bei Rafael Nadal ist es sehr wahrscheinlich, dass 2024 der letzte große Ritt werden wird. Einige andere Kandidaten für einen baldigen Rücktritt haben wir aber auch ausgemacht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.12.2023, 14:35 Uhr

© Getty Images Wie lange wird uns Richard Gasquet noch stilistisch begeistern?

Angelique Kerber hat vor wenigen Tagen in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung im Grunde dasselbe auf die Frage geantwortet, warum sie sich die Mühen eines Comebacks noch antue, wie Stan Wawrinka Anfang dieses Jahres beim Davis Cup in Trier: Weil das Leben nach der Tenniskarriere noch extrem lang andauern wird. Und man auf dem Court so viel mitnehmen möchte, wie eben noch drin ist.

Aber irgendwann ist für alle Profis mal Schluss. Unsere Glaskugel ist zwar noch etwas milchig, aber wir hätten schon ein paar Kandidaten, für die die kommende Spielzeit vielleicht die letzte sein wird …

Rafael Nadal ist darunter natürlich der prominenteste. Nun trauen wir Rafa selbstredend auch zu, noch drei weitere Jahre erfolgreich auf der ATP-Tour zu spielen. Wenn der spanische Großmeister aber schon selbst angekündigt hat, dass 2024 wahrscheinlich sein letztes Jahr als Profi sein wird (und wenn Zusagen wie für Barcelona unter Vorbehalt erfolgen), dann sollten wir alle Matches von Nadal ganz besonders genießen.

Weil Stan Wawrinka schon erwähnt wurde: Auch dem großen Schweizer macht der Tennissport noch so viel Spaßwie fast immer. Aber Wawrinka hat im Herbst schon beklagt, dass er sich einfach nur noch müde gefühlt habe. Selbiges könnte man wohl auch bei Andy Murray sagen. Es wird wohl von der Anzahl der Erfolgserlebnisse abhängen, wie lange wir die beiden Legenden noch sehen.

Nick Kyrgios, anybody? Nun wollen wir dem aufmerksamkeitsscheuen Australier nicht schon einen Rücktritt Ende 2024 andichten. Aber wenn ihm der Tennissport so wenig Spaß macht, wie ihm Boris Becker attestiert - warum sich dann noch mühen?

Richard Gasquet wurde im Rahmen der French Open ja schon mal ein Abschied vom Tennis angedichtet (ja, auch wir sind kurz darauf hereingefallen), nach 2024 könnte es für den Filigran ebenso so weit sein wie für Gael Monfils. Bei Gasquet hängt das wohl mehr von den Erfolgen ab, bei Monfils von dessen körperlicher Verfassung.

Und im Doppel? Da kann man bekanntlich noch ein paar Tage länger spielen als im Single. Und warum ausgerechnet Rohan Bopanna, stolze 43 Jahre alt, nach einer derart erfolgreichen Spielzeit jetzt plötzlich über einen Rücktritt nachdenken sollte …? Nein. Im Paarlauf bleibt alles beim Alten. Und das heißt, dass alle ewig spielen.