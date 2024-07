ATP: „Towelling“ nach Wimbledon wieder erlaubt

Mit Beginn der Turniere nach Wimbledon 2024 wird es wieder zur Aufgabe der Ballkinder gehören, den Spielern auf der ATP-Tour die Handtücher zu reichen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.07.2024, 09:12 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal lässt sich gerne mal ein Handtuch bringen

Tja, das war es also mit der Eigenverantwortung der Spieler, sich um Handtücher zu bemühen, wenn sie diese denn ganz dringend nach einem Doppelfehler ihres Gegners benötigt haben. Denn die ATP hat entscheiden, die während der Corona-Zeit etablierte Regelung wieder aufzuheben, wonach das Ballpersonal eben nicht für die Handreichung der Textilien verantwortlich ist.

Warum genau die ATP nun glaubt, die Mädchen und Jungen nun wieder in die Pflicht zu nehmen? Darüber lässt sich nur spekulieren. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man die Zeit zwischen den Ballwechseln tatsächlich unabhängig vom Zeitpunkt der Ansage des Spielstandes auf 25 Sekunden begrenzen möchte. Und da hat ja etwa Carlos Alcaraz im Queen´s Club gemeint, dass er in der Kürze der Zeit nicht in der Lage wäre, all seine Rituale unterzubringen.

Das „Towelling“ kehrt also wieder. Manche Spieler wird es freuen. Bei vielen Beobachtern hinterlässt diese Entscheidung aber ein ausgeprägtes Stirnrunzeln. Nicht nur aufgrund hygienischer Überlegungen.