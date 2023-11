ATP: Ugo Humbert schafft den Heimsieg in Metz!

Ugo Humbert hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Metz einen Heimsieg gefeiert. Der Franzose besiegte im Endspiel Alexander Shevchenko mit 6:3 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.11.2023, 18:07 Uhr

© Getty Images Ugo Humbert hat in Metz seinen vierten Titel geholt

Für Humbert war es der vierte Triumph auf der ATP-Tour, zuvor hatte er 2021 in HalleWestfalen und 2020 in Auckland un Antwerpen gewonnen. Mit diesem Erfolg schob sich der 25-jährige Lnkshänder im Live-Ranking aiu Position 20. Und wird damit als bestklassierter Franzose überwintern. Einen Platz vor Adrian Mannarino, der wenige Minuten vor Humbert in Metz das Event in Sofia gewonnen hatte.

Aber auch der unterlegene Finalist Alexander Shevchenko darf die Woche in Metz als Erfolg werten. Der Ex-Schützling von Günter Bresnik wird am Montag erstmals unter den besten 50 Spielern der ATP-Weltrangliste geführt werden.

Im Doppel-Endspiel hatten sich schon am frühen Nachmittag Hugo Nys und jan Zielinski gegen die deutsche Paarund Hendrik Jebens und Constantin Frantzen mit 6:4 und 6:4 behauptet.

