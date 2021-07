ATP Umag: Daniel Altmaier nimmt sensationell Dusan Lajovic raus

Der Deutsche Daniel Altmaier steht nach einem überraschend klaren Zweisatz-Erfolg über den in Umag an zwei gereihten Dusan Lajovic bereits im Semifinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2021, 22:35 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier steht in Umag in seinem ersten Semifinale auf ATP-Tour-Niveau

Ganz, ganz stark zeigt sich Daniel Altmaier beim ATP-World-Tour-250-Event im kroatischen Umag: Der Kempener, der sich zuvor erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hatte, steht nach einem sensationellen 6:2-,6:4-Erfolg über den in Istrien an zwei gesetzten Serben Dusan Lajovic überraschend im Semifinale. Nach 1:32 Stunden Spielzeit durfte sich der 22-jährige Deutsche über seine erste Semifinal-Teilnahme auf ATP-Tour-Niveau freuen.

Altmaier war in seiner bisherigen Karriere auf höchster Ebene noch nie über ein Viertelfinale hinausgekommen. Nun bekommt es der aktuell Weltranglisten-152. mit Richard Gasquet zu tun - mit Verlaub, ein großer Name, der auch schon bessere Zeiten gesehen hat. Im Head-to-head der beiden Kontrahenten steht es jedoch 1:0 für den Franzosen. In der ersten Runde des diesjährigen Sandplatzturniers im italienischen Parma setzte sich der 15-fache Turniersieger mit 6:3, 6:3 durch.

Ebenso in der Runde der letzten Vier steht der Titelfavorit Albert Ramos-Vinolas. Der an eins gesetzte Spanier fertigte den Italiener Stefano Travagilia ganz klar mit 6:2, 6:1 ab. Der Katalane trifft nun entweder auf seinen Landsmann Carlos Alcaraz oder den Serben Filip Krajinovic. Die Partie war zu Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Hier das Einzel-Tableau in Umag