ATP Umag: Das Handgelenk - Holger Rune nicht einsatzfähig!

Holger Rune wird nach seiner Aufgabe in Hamburg nun doch nicht in Umag aufschlagen. Sein Handgelenk ließe das nicht zu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.07.2024, 18:06 Uhr

Holger Rune wird in Mag in diesem Jahr nicht aufschlagen

Am Freitag noch hat Holger Rune das Viertelfinale in Hamburg bestritten, allerdings nur eineinhalb Sätze lang. Dann gab der Däne gegen den späteren Turniersieger Arthur Fils auf. Offiziell war es Runes Knie, das so beleidigt war, dass der 22-Jährige am Rothenbaum seine dritte Partie nicht bis zum Ende spielen konnte.

Umso erstaunlicher, dass sich Rune einen Tag später schon wieder in das 28er-Raster für das ATP-Tour-250-Turnier in Umag eintragen ließ. Dort war er an Position drei gesetzt, hinter Turnierfavorit Andrey Rublev und Wimbledon.-Halbfinalist Lorenzo Musetti.

Aus einem Start an der kroatischen Küste wird nun aber doch nichts, wie Rune am Montag in den sozialen Medien bekannt gab. Sein Handgelenk ließe dies nicht zu. Zwar wolle er noch eine zweite Meinung einholen - wenn er aber in Umag Turniertennis spielen sollte, dann frühestens im kommenden Jahr.