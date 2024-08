ATP verlegt 250er-Turnier von Gijon nach Belgrad

Belgrad statt Gijon. Im November wird in der serbischen Hauptstadt ein ATP-250-Turnier über die Bühne gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.08.2024, 19:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images 2010 und 2013 fand das Davis-Cup-Finale in Belgrad statt

Die ATP hat am Dienstag angekündigt, dass vom 3. bis 9. November ein ATP-250-Event in der serbischen Hauptstadt Belgrad stattfinden wird. Ursprünglich hätte das Turnier im spanischen Gijon über die Bühne gehen sollen, daraus wurde “wegen unvorhergesehener betrieblicher Probleme” aber nichts.

Austragungsort des Indoor-Hartplatzturniers ist die Stark-Arena (ehemals Belgrad-Arena), in der 2010 und 2013 das Davis-Cup-Finale stattfand. Vorerst erhielt das Turnier in der serbischen Metropole von der ATP einen Zweijahresvertrag.

“Belgrad blickt auf eine erfolgreiche Geschichte bei Hartplatzturnieren zurück, da hier vor vielen Jahren einige der spannendsten Davis-Cup-Matches und -Finals ausgetragen wurden. Wir freuen uns darauf, diese Tradition fortzusetzen und versuchen, alles noch spannender und besser zu machen - diesmal bei einem ATP-Turnier”, meinte Turnierdirektor Djordje Djokovic.

Dass dessen Bruder Novak Djokovic in seiner Heimat aufschlagen wird, ist unwahrscheinlich. Unmittelbar nach dem Event in Belgrad finden die ATP Finals in Turin (10. bis 17. November) statt.