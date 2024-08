ATP Washington: Denis Shapovalov – Preisgeld und Punkte futsch

Die Disqualifikation beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington kommt Denis Shapovalov teuer zu stehen. Der Kanadier hatte einen Fan beleidigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2024, 12:47 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov hätte die Punkte in Washington gut gebrauchen können

Das blanke Ergebnis des Viertelfinales in Washington am Freitag weist eine schnöde Disqualifikation für Denis Shapovalov aus. Im Tiebreak des zweiten Satzes wurde da Ben Shelton zum Sieger erklärt. Aber was war passiert?

Wie erst ein paar Stunden später bekannt wurde, hatte sich Shapovalov mit einem Zuschauer angelegt. Oder umgekehrt. Die Quintessenz war aber, dass Shapovalov gegen Ende des Tiebreaks eine Bemerkung in Richtung des „Fans“ losließ, die den Stuhlschiedsrichter dazu bewog, Ben Shelton zum Sieger zu erklären.

Shapovalov hätte Punkte dringend nötig.

Das war für Shapovalov nicht nur im Hinblick auf einen möglichen Turniersieg in Washington ärgerlich (im Halbfinale hätte der Italiener Flavio Cobolli gewartet), sondern auch im Big Picture, denn nach längerer Verletzungspause verläuft die Saison von Denis Shapovalov nicht gerade prächtig. Der 25-Jährige liegt aktuell in den ATP-Charts nur auf Rang 139. Da hätte ein gutes Abschneiden bei einem Fünfhunderter einiges bewegen können.

Den Shapovalov wurden neben dem Preisgeld von 53 240 USD auch die eigentlich schon gewonnen 100 Punkte für die Weltrangliste gestrichen.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Shapovalov in einem Tennismatch disqualifiziert wird. Die „Premiere“ gab es im Davis Cup, als Linkshänder mit einem Frustschlag den Stuhlshiedsrichter erwischte.

