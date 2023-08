ATP Washington: Dimitrov durch - dann kam der Regen

Beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington hat der Regen den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein paar Matches konnten am Donnerstag dennoch durchgeführt werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2023, 08:10 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov am Donnerstag in Washington

Washington ist unter den Teilnehmern des ATP-Tour.500-Turniers als eines jener Events bekannt, dass besonders schwierige Bedingungen mit sich bringt. Alexander Zverev etwa hat mal erzählt, dass er eigentlich nur in Washington auch während der Spiele (so wie fast alle anderen Profis) ein Handtuch benutzt. Der Schwüle und eben hohen Luftfeuchtigkeit wegen. Manchmal aber nimmt eben diese Luftfeuchtigkeit überhand. Und schlägt in Regen um. So wie am gestrigen Donnerstag. Was zur Folge hatte, dass ab dem mittleren Nachmittag fast nichts mehr ging.

Ein paar Spieler konnten allerdings schon den Einzug in das Viertelfinale feiern. Zunächst einmla Grigor Dimitrov, der sich gegen Emil Ruusuvuori mit 6:4 und 6:3 behaupten konnte. Immer besser in Form kommt auch Ugo Humbert, der Yosuke Watanuki mit 6:0 und 6:2 verabschiedete. Watanuki hatte in der Runde davor Félix Auger-Aliassime in zwei knappen Sätzen verabschiedet. Und auchJohn Jeffrey Wolf ist nach einem 6:4 und 7:6 (5) gegen Michael Mmoh in der Runde der letzten acht.

Bitte kurz durchatmen hieß es dagegen für Gael Monfils, dessen Match gegen Tallon Griekspoor Anfang des dritten Satzes unterbrochen werden musste. Und auch der ganz große Achtelfinalschlager zwischen Andy Murray und Turnierfavorit Taylor Fritz wird erst heute zur Austragung kommen. Wenn nicht wieder die Luftfeuchtigkeit überhand nimmt.

