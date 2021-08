ATP Washington: Jannik Sinner gegen, aber auch mit Sebastian Korda

Jannik Sinner trifft im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers von Washington auf Sebastian Korda. Mit dem er gemeinsam im Doppel antritt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2021, 12:39 Uhr

© Getty Images Endlich wieder ein Erfolgserlebnis im Einzel für Jannik Sinner

Die letzten Wochen waren für Jannik Sinner mit Blick auf die Einzel-Ergebnisse nicht gerade erfolgreich. Nach seiner Niederlage gegen Rafael Nadal bei den French Open musste der junge Südtiroler auch bei seinen beiden Rasenauftritten Pleiten hinnehmen (im Londoner Queen´s Club gegen Scott Draper, in Wimbledon gegen Marton Fucsovics). Und auch der Einstieg in die US-amerikanische Sommerserie fiel mit der Niederlage gegen Christopher O´Connell in Atlanta nicht gut aus. Dabei hatte das Jahr 2021 für Sinner mit dem Sieg bei einem der Vorbereitungsturniere in Melbourne gut begonnen, darüber hinaus erreichte er auch das Endspiel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami, wo sich dann allerdings Hubert Hurkacz als zu stark errwies.

Immerhin: In Atlanta durfte sich Sinner in die Siegerliste im Doppel eintragen, an der Seite von Reilly Opelka. In dieser Woche spielen die beiden in Washington, ein Da Capo der erfolgreichen Paarung gibt es aber vorerst nicht. Denn Jannik Sinner hat sich Sebastian Korda versprochen. Auf den er nun im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Events trifft. Zum ersten Mal auf der ATP-Tour, es könnte der Beginn einer längeren Rivalität werden. So nebenbei sind die beiden auch noch im Rennen um die Startplätze für das #NextGen-Masters in Mailand. Sinner, der das Event bei der letzten Austragung 2019 gewonnen hat, führt die betreffende Jahreswertung an, Korda liegt auf Platz drei.

Nadal mit Problemen gegen Sock

Möglich gemacht hat dies Sinners erster Match-Sieg im Einzel seit Ende Mai: Der 19-Jährige gewann gegen Emil Ruusuvuori mit 6:2 und 6:4, in dieser Deutlichkeit dann doch etwas überraschend. Denn der Finne hat vergangene Woche in Atlanta groß aufgezeigt, als einziger Nicht-Amerikaner das Halbfinale erreicht. Sebastian Korda wiederum hatte seinen Einzug in das Achtelfinale schon am Tag zuvor gegen Vasek Pospisil klar gemacht.

Von ganz oben vom Tableau grüßt indes Rafael Nadal, der bei seinem ersten Auftritt in Washington überhaupt mit Jack Sock große Probleme hatte. Nadal setzte sich erst im Tiebreak des dritten Satzes durch. Und spielt im Achtelfinale gegen Lloyd Harris. Als Nummer zwei hat sich in Washington Félix Auger-Aliassime angemeldet. Der Kanadier gewann sein erstes Match gegen Andreas Seppi nach schwachem Start noch in drei Sätzen und spielt nun gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby.

