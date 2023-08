ATP Washington: Monfils überrascht, auch Murray weiter

Gael Monfils und Andy Murray haben beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington das Achtelfinale erreicht. Weiterhin nicht laufen will es für Félix Auger-Aliassime.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.08.2023, 08:19 Uhr

© Getty Images Gael Monfils kommt schön langsam in Form

Zwar weiß man nie, was man von Alexander Bublik bekommt. Dennoch muss man den Champion von Halle/Wetsfalen 2023 erst einmal schlagen. Und das hat Gael Monfils in der zweiten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Washington dann doch sehr überzeugend geschafft. Monfils gewann mit 6:3 und 6:4 und spielt nun gegen den Niederländer Tallon Griekspoor.

Ebenfalls weiter ist Andy Murray, der sich nach einem Freilos am frühen Mittwoch gegen Brandon Nakashima mit 7:6 (5) und 6:4 behaupten konnte. Die nächste Aufgabe für Murray wird nun die schwerstmögliche in der US-Hauptstadt: Es geht gegen Taylor Fritz, die Nummer eins von Washington. Fritz, am Sonntag erst Champion in Atlanta, setzte sich gegen Zachary Svajda sicher mit 6:3 und 6:3 durch.

Kein Erfolgserlebnis gab es für Félix Auger-Aliassime bei dessen Rückkehr auf die Tour. Der Kanadier, in diesem Jahr von Verletzungen geplagt, unterlag dem Japaner Yosuke Watanuki mit 6:7 (10) und 6:7 (3). Watanuki spielt im Achtelfinale gegen den Franzosen Ugo Humbert.

