ATP Washington: Rafael Nadal muss gegen Jack Sock zittern

Turnierfavorit Rafael Nadalmusste beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington gegen Jack Sock über die volle Distanz gehen, setzte sich dann aber doch im Tiebreak des dritten Satzes durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2021, 06:26 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal musste gegen Jack Sock hart kämpfen

Was für eine Premiere für Rafael Nadal beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington: Der Spanier mühte sich vor vollem Haus auf dem Center Court redlich, ehe er sich gegen Jack Sock mit 6:2, 4:6 und 7:6 (1) behaupten konnte. Damit gewann Nadal auch die sechste Begegnung mit Sock. Im Achtelfinale trifft der Turnierfavorit nun auf Lloyd Harris aus Südafrika.

Nadal hatte seit seinem Ausscheiden im Halbfinale der French Open gegen Novak Djokovic kein Match mehr bestritten, sowohl Wimbledon als auch die Olympischen Spiele in Tokio ausgelassen. Die lange Pause machte sich beim 20-maligen Major-Sieger bemerkbar - vor allem die Beinarbeit funktionierte noch nicht auf dem gewohnt hohen Level. Und das, obwohl Nadal bereits seit mehreren Tagen in Washington trainiert.

„Es war ein hartes Match, und ich habe am Ende einen Weg gefunden, es zu gewinnen“, erklärte Nadal nach seinem Sieg. „Es tut mir leid für Jack. Die Energie hier in Washington war unvergesslich, nachdem wir so schwierige eineinhalb Jahre hinter uns haben. Vor alle diesen Menschen spielen zu dürfen, ist einfach fantastisch. Ich habe es genossen, ich habe auch ein wenig gelitten, aber das ist normal. Ich hoffe, dass ich morgen bereit sein werde.“

Gegen Lloyd Harris ist Nadal selbstredend hoher Favorit. Gespielt haben die beiden allerdings noch nie gegeneinander.

Hier das Einzel-Tableau in Washington