ATP-Weltrangliste: Dominic Thiem verpasst Sprung in die Top drei

Dominic Thiem hat den Sprung in die Top drei der Weltrangliste vorerst verpasst. Auch ansonsten tat sich in den ATP-Rankings nicht allzu viel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.02.2020, 08:56 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Es war das erklärte Ziel von Dominic Thiem: Platz drei in der Weltrangliste von Roger Federer zu erobern. Dafür hätte er beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro zumindest einen Halbfinaleinzug benötigt, der Lichtenwörther scheiterte jedoch überraschenderweise bereits in der Runde der letzten Acht am Italiener Gianluca Mager.

Somit befindet sich Thiem nach wie vor auf Weltranglistenplatz vier, bereits in der kommenden Woche wird der Österreicher aber ein neues Karrierehoch erreichen. Da Roger Federer seinen Titel in Dubai verletzungsbedingt nicht verteidigen kann, wird Thiem erstmals auf Platz drei in den ATP-Charts vorrücken.

Zudem gibt es in dieser Woche einen Fernkampf um die Nummer eins: Der aktuell Führende Novak Djokovic benötigt in Dubai zumindest einen Halbfinaleinzug, um an der Spitze zu bleiben - ansonsten könnte ihn Rafael Nadal mit einem Turniersieg in Acapulco überholen.

Rodionov mit Karrierehoch

In Mexiko ebenfalls am Start sein wird Alexander Zverev. In der Weltrangliste rangiert der Deutsche nach wie vor auf Platz sieben. Ohnedies gab es an ganz an der Spitze kaum Veränderungen. In der zweiten Reihe darf sich mit Jurij Rodionov aber ein Österreicher über ein neues Karrierehoch freuen - nach seinem Sieg beim Challenger-Event in Morelos liegt der 20-Jährige mit Position 172 so hoch wie noch nie zuvor.

Als weiterer Sieger der vergangenen Woche darf sich Rio-Champion Cristian Garin fühlen. In der Weltrangliste kletterte der Chilene auf Platz 18, im Race to London verbesserte sich 23-Jährige sogar um starke 22 Positionen - Garin liegt im Kampf um ein Ticket für die ATP-Finals nun auf Rang vier.

Angeführt wird das Race to London nach wie vor von Novak Djokovic, dahinter folgen Dominic Thiem und Gael Monfils. Alexander Zverev belegt zwischen den beiden Superstars Roger Federer und Rafael Nadal Platz acht.

