ATP-Weltrangliste: Medvedev offiziell Zweiter, Djokovic sicher in Führung

Daniil Medvedev hat es nun Schwarz auf Weiß: Der Russe steht in der ATP-Weltrangliste auf Position zwei hinter Novak Djokovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2021, 10:58 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat nur noch Novak Djokovic vor sich

Der Turniersieg in Marseille war nicht zwingend notwendig, Daniil Medvedev hat diesen mit dem Finalerfolg gegen Pierre-Hugues Herbert am Sonntag dennoch sicher gerne mitgenommen. Schließlich trägt man als Nummer zwei der Welt auch eine gewisse Verantwortung. Zumal Medvedev mit seinem neuen Karriere-Hoch eine Phalanx durchbricht: Der Russe ist seit dem Sommer 2005 der erste Spieler unter den besten zwei Profis der Welt, der nicht Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal oder Andy Murray heißt.

In Führung liegt allerdings nach wie vor Novak Djokovic. Der Serbe geht hat die Spitzenposition nunmehr 312 Woche lang inne, eine Ablöse ist nicht in Sicht, schon gar nicht unter den gegebenen Umständen, unter denen selbst im Jahr 2019 erzielte Punkte noch weiter mitgeführt werden. Nadal folgt auf Platz drei vor Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas.

Djokovic und Medvedev auch im "Race" vorne

Massive Verbesserungen gab es in der vergangenen Woche nicht, in der lediglich drei ATP-Tour-250-Events ausgetragen wurden. Santiago-Sieger Cristian Garin kletterte um zwei Plätze auf Position 20, Nikoloz Basilashvili, der in Doha gewann, machte sechs Ränge gut und steht aktuell auf Platz 36. Für Pierre-Hugues Herbert hat sich der Finaleinzug in Marseille gelohnt, er sprang von Position 93 auf 73.

Noch nicht besonders aussagekräftig ist der Stand im Race to Turin, schließlich ist erst ein Major und noch kein ATP-Masters-1000-Turnier gespielt. Aber Stand jetzt hätten neben Djokovic und Medvedev auch Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Aslan Karatsev, Marton Fucsovics und Diego Schwartzman ein Ticket für das ATP Finale in der Tasche.

