ATP-Weltrangliste: Novak Djokovic und Daniil Medvedev führen unverändert, Davidovich Fokina mit größtem Sprung, Dominic Thiem fällt zurück

An der Spitze der ATP-Weltrangliste gibt es nach dem ATP-Masters-1000-Event von Monte Carlo keine Veränderungen zu vermelden: Novak Djokovic und Daniil Medvedev führen diese unverändert an. Dahinter hingegen ist es durchaus zu großen Verschiebungen gekommen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.04.2022, 10:01 Uhr

Novak Djokovic ist und bleibt die Nummer eins der Tenniswelt

Gerade einmal 90 Punkte trennen Daniil Medvedev von einem neuerlichen Vorstoß auf Platz eins der ATP-Weltrangliste. Und doch ist diese Position für den Russen derzeit so fern. Verletzungsbedingt muss Medvedev nämlich aktuell pausieren und einigermaßen tatenlos mitansehen, wie Novak Djokovic stetig an einem Ausbau seines Vorsprungs in den ATP-Charts arbeitet. Ein Unterfangen, das dem Serben in Monte Carlo jedoch wenig erfolgreich glücken wollte.

Alexander Zverev, der in Monte Carlo durchaus die Chance gehabt hätte, Boden auf das führende Duo gutzumachen, lauert nach seinem Halbfinalaus im Fürstentum nun doch rund 1000 Punkte hinter den Führenden. Der Vorsprung auf den derzeit verletzten Viertplatzierten, Rafael Nadal, beträgt gut 500 Punkte. Weitere 1000 Punkte dahinter lauert der Monte-Carlo-Champion Stefanos Tsitsipas.

Alcaraz knapp vor Einzug in Top 10

Matteo Berrettini, Casper Ruud, Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime und Cameron Norrie komplettieren die aktuellen Top 10 der Weltrangliste. Mit nur 110 Punkten Rückstand meldet Carlos Alcaraz beim ATP-500-Event von Barcelona durchaus berechtigte Ansprüche auf ein erstmaliges Vorstoßen unter die besten Zehn der Weltrangliste an. In Spanien könnte Alcaraz bereits im Viertelfinale auf Stefanos Tsitsipas treffen.

Größere Veränderungen in der Weltrangliste gibt es indes erst außerhalb der Top 20 zu vermelden: Grigor Dimitrov machte mit seinem Halbfinaleinzug in Monte Carlo sechs Plätze gut und liegt auf Rang 23, Finalist Davidovich Fokina darf sich über eine Verbesserung von 19 Plätzen und einem neuen Personal Best mit Weltranglistenrang 27 freuen. Der Spanier unterlag Stefanos Tsitsipas im Endspiel am Sonntag in zwei Sätzen.

Thiem fällt weiter zurück

Weiter bergab geht es für den Niederösterreicher Dominic Thiem: Der ehemalige Weltranglistendritte ist aktuell nur noch auf Platz 54 zu finden, wird diese Woche in Belgrad jedoch das erste ATP-Turnier seit seiner monatelangen Verletzungspause bestreiten. Der 28-Jährige trifft in Belgrad zum Auftakt auf John Millman, im Viertelfinale könnte Novak Djokovic warten.

Großer Verlierer des ATP-Masters-1000-Events von Monte Carlo ist unterdessen der Italiener Fabio Fognini: Dem Champion aus 2019 fielen mit dieser Aktualisierung mächtig Punkte aus dem Ranking, womit Fognini nur noch auf Platz 62 (-30) der ATP-Weltrangliste zu finden ist. Einen Platz vor dem derzeit verletzten Jan-Lennard Struff, der als zweitbester Deutscher drei Plätze vor Landsmann Dominik Koepfer (ATP-66.) liegt.

Otte mit neuem Personal Best

Direkt nach Koepfer liegt jener Deutscher, der sich mit dieser Aktualisierung über eine neue persönliche Bestleistung freuen darf: Oscar Otte. Der 28-Jährige machte fünf Plätze gut. Mit Daniel Altmaier (ATP-69.) und Peter Gojowczyk (ATP-100.) liegen zwei weitere DTB-Asse innerhalb der besten 100 der aktuellen Tennisweltrangliste. Innerhalb derer konnten zudem zwei Youngsters Boden gutmachen: Holger Rune erreicht mit Platz 72 eine neue Bestleistung, Lorenzo Musetti liegt auf Platz 68 (+15).

Die nächstbestplatzierten Österreicher in der neuen ATP-Weltrangliste sind Dennis Novak und Jurij Rodionov. Ersterer liegt auf Rang 148, Rodionov belegt Platz 162.

Hier die aktuelle ATP-Weltrangliste!