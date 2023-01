ATP Weltrangliste: Novak Djokovic zurück an der Spitze, Rafael Nadal rutscht ab

Novak Djokovic ist nach seinem Erfolg bei den Australian Open zurück an der Spitze der ATP-Weltrangliste. Vorjahressieger Rafael Nadal hingegen hat vier Plätze verloren.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 30.01.2023, 09:59 Uhr

Novak Djokovic ist erneut die Nummer eins der Welt

Nicht nur stand am Sonntag ein ganz besonderer Grand-Slam-Titel zur Disposition, Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas machten es auch unter sich aus, wer denn ab heutigem Montag an der Spitze der ATP-Weltrangliste zu finden sein wird. Der bekannte Ausgang: Novak Djokovic schiebt sich dank der 2000 Punkte aus Melbourne um vier Plätze nach vorne und strahlt nach einigen Wochen Abwesenheit neuerlich vom Platz an der Sonne der ATP-Charts.

Gefolgt wird der 35.Jährige von Youngster Carlos Alcaraz, der die Nummer-eins-Position nach wenigen Wochen bereits wieder abgeben musste und nun auf Platz zwei zu finden ist. Stefanos Tsitsipas schiebt sich auf Platz drei und macht einen Rang gut, dahinter komplettieren Casper Ruud und Andrey Rublev die Top-5. Einen mittelschweren Absturz gab es indes bei Nadal zu vermelden, der vier Plätze verliert und aktuell Rang sechs bekleidet. Der Spanier hat 1955 Punkte seines Vorjahrestitels verloren und wird der ATP-Tour verletzungsbedingt weiterhin einige Wochen fernbleiben. Auch die Top-10 sind für den Mallorquiner in Gefahr.

Medvedev fliegt aus Top-10

In den Top-10 gibt es ansonsten wenige größere Änderungen zu vermelden, Felix Auger-Aliassime bleibt unverändert Siebenter, Taylor Fritz, Holger Rune und Hubert Hurkacz schieben sich allesamt an Daniil Medvedev vorbei, der als 12. nicht mehr Teil der Top-10 ist. Der Russe hatte im Vorjahr das Endspiel in Melbourne erreicht. In dieser Saison scheiterte der ehemalige Weltranglistenerste an Sebastian Korda (Runde drei). Der US-Amerikaner ist die neue Nummer 26.

Ein deutliches Plus legte auch Tommy Paul hin, der für seinen Halbfinaleinzug auf Platz 19 klettert. Sensationsviertelfinalist Jir Lehecka machte 32 Plätze gut und steht derzeit auf Rang 39, für Youngster Ben Shelton - Viertelfinalist in Down Under - geht es 45 Plätze bergauf. Der 20-Jährige ist die neue Nummer-44 im Klassement. Auch J.J. Wolf machte in Down Under mächtig Boden gut, der Amerikaner liegt erstmals innerhalb der besten 48.

Thiem bleibt Österreichs Nummer eins

Bester Deutscher ist weiterhin Alexander Zverev auf Rang 14, Oscar Otte verliert sechs Plätze und stellt als Nummer-80 die deutsche "Zwei". Auch Daniel Altmaier ist innerhalb der besten 100 zu finden (Platz 91). Aus österreichischer Sicht ist Dominic Thiem als 99. der einzige Akteur innerhalb der Top-100 im Klassement. Der Österreicher rutschte um einen Platz nach hinten.

Österreichs Nummer zwei ist indes Jurij Rodionov als Nummer-125. dahinter liegen Dennis Novak (144.) und Filip Misolic knapp nebeneinander. Sebastian Ofner indes machte 42 Plätze gut und ist die neue Nummer 151. Knapp vor Jan-Lennard Struff also, der nach guten Wochen 14 Plätze vorrückt und Platz 153 bekleidet.

