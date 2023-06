ATP-Weltrangliste: Rafael Nadal nach mehr als 20 Jahren nicht mehr in den Top 100

Nach dem Wegfall seiner 2.000 Punkte für den Sieg in Roland Garros 2022 ist Rafael Nadal nach mehr als 20 ununterbrochenen Jahren aus den Top 100 der ATP-Weltrangliste gefallen.

© Getty Images Tja ... Rafa Nadal wird auch als Nummer 136 gut leben können

Rafael Nadal hat eine arbeitsreiche Woche vor sich. Vielleicht nicht in jenem Sinne, wie sich das der spanische Großmeister Anfang der Saison visualisiert hatte (nämlich mit den Feierlichkeiten anlässlich eines 15. Titels in Roland Garros), aber es wird wieder ein Jahrgang an der Rafa Nadal Academy verabschiedet. Was den Namenspatron wie immer mit Stolz erfüllt. Zumal sich auch wieder ein prominenter Gast angesagt hat: iga Swiatek wird zur großen Feier nach Mallorca kommen, als nunmehr dreimalige Siegerin der French Open.

Für einen Blick auf die aktuelle ATP-Weltrangliste bleibt da kaum Zeit. Und man darf annehmen, dass es Rafael Nadal herzlich wurst ist, dass er nun erstmals nach 20 langen Jahren nicht mehr Mitglied der besten 100 Spieler der Welt ist. Genau genommen wird Nadal an Position 136 geführt, die 2.000 Punkte für den Triumph in Paris 2022 sind endgültig futsch.

In den 20 Jahren, während denen Rafa ununterbrochen ein zweistelliges Ranking vorzuweisen hatte, gab es unter den Top 100 natürlich ein stetes Kommen und Gehen. Aber weil grad Zeit ist, hier der Blick auf die zehn besten Profis in jener Woche, bevor Nadal 2003 erstmals in den Charts auf sich aufmerksam machte.

Nummer Spieler 1 Lleyton Hewitt (AUS) 2 Andre Agassi (USA) 3 Juan Carlos Ferrero (ESP) 4 Carlos Moya (ESP) 5 Roger Federer (SUI) 6 Andy Roddick (USA) 7 Albert Costa (ESP) 8 Marat Safin (RUS) 9 Jiri Novak (CZE) 10 Paradorn Srichaphan (THA)