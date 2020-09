ATP-Weltrangliste: Shapovalov oder Schwartzman - wer schafft es in die Top Ten?

Noch ist die aktuelle ATP-Weltrangliste nicht zu 100 Prozent akkurat. Je nachdem, wie das Finale beim ATP-Masters-1000-Turnier am heutigen Montag in Rom endet, wird es mit Denis Shapovalov oder Diego Schwartzman aber ein neues Mitglied in den Top Ten geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2020, 10:48 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov könnte erstmals in die Top Ten einziehen

Eigentlich hat Denis Shapovalov seinen erstmaligen Einzug in die Top Ten der ATP-Weltrangliste schon auf dem Schläger gehabt: Der Kanadier servierte im großartigen Halbfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom gegen Diego Schwartzman beim Stand von 5:4 im dritten Satz auf den Einzug ins Endspiel. Und damit auf einen sicheren Platz unter den besten zehn Profis in den ATP-Charts. Schwartzman aber schaffte das Comeback. Und erarbeitete sich damit eine Chance, selbst seinen Premiere in der Bel Etage des Männertennis zu geben. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Erfolg gegen Novak Djokovic im heutigen Finale in Rom. Die Chancen dafür stehen nicht gut: Djokovic hat alle vier bisherigen Partien gegen Schwartzman gewonnen.

Der Branchenprimus selbst könnte sich mit einem Sieg punktemäßig weiter von Rafael Nadal absetzen. Dem Spanier bleiben aufgrund der Sonderregelung der ATP seine 1000 Punkte aus dem Jahr 2019 erhalten, Djokovic allerdings hat augenblicklich nur 600 Zähler für Rom notiert, könnte also 400 drauflegen. Auf Platz drei liegt weiterhin Dominic Thiem mit Respektabstand zu Roger Federer, der erst im kommenden Jahr wieder ins Geschehen eingreifen wird. Immerhin: Novak Djokovic hat mit einer weiteren Woche an der Spitze der Charts nun den großen Pete Sampras hinter sich gelassen.

Zwei weitere Spieler haben in der Rom-Woche zugelegt: Casper Ruud, im Halbfinale am Sonntag an Novak Djokovic gescheitert, wird im Live-Ranking auf Position 30 geführt, ein neues Karrierehoch. Dasselbe gilt für Dominik Koepfer, der mit seinem Einzug ins Viertelfinale gleich 31 Ränge gut gemacht hat, nun auf Platz 66 zu finden ist. Als drittbester Deutscher hinter Alexander Zverev (7) und Jan-Lennard Struff (32).

Hier das aktuelle Live-Ranking der ATP