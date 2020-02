ATP-Weltrangliste: So überholt Dominic Thiem Roger Federer

Dominic Thiem kann schon in wenigen Woche ein neues Karriere-Hoch erreichen. Das ist von ihm selbst, aber auch von Roger Federer abhängig.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2020, 17:54 Uhr

© Getty Images Kommt es bald zum Platztausch zwischen diesen beiden Männern?

1.200 Punkte hat Dominic Thiem von den Australian Open mit nach Hause genommen, liegt derzeit in der ATP-Weltrangliste nur noch 85 Punkte hinter Roger Federer auf Position vier. Und der hat schon bald einen gehörigen Batzen an Punkten zu verteidigen: In Dubai stehen jene 500 Punkte zur Disposition, die der Schweizer im vergangenen Jahr für seinen 100. Karriere-Titel gutgeschrieben bekommen hat.

Diese Punkte gehen Federer am 2. März verloren, eine Titelverteidigung in seiner zweiten Heimat scheint angesichts der überragenden Form von Novak Djokovic, der in diesem Jahr auch wieder in Dubai antreten wird, durchaus schwierig. Auch weil Federer bei den Australian Open gegen Ende mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Thiem kann erst in Rio punkten

Sollte Federer also in Dubai nicht gewinnen, wird Dominic Thiem am 2. März ein neues Karriere-Hoch erreichen. Thiem selbst kann erst wieder beim ATP-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro an Punkten zulegen, ein Sieg in Buenos Aires, sollte er dort tatsächlich antreten, brächte zwar viel Selbstvertrauen und einiges an Preisgeld, würde die 250 Zähler von Kitzbühel aber lediglich ersetzen.

Das bedeutet aber auch, dass Thiem in Rio mindestens das Endspiel erreichen müsste, um zu punkten. Für einen Finalplatz sind 300 Punkte ausgelobt, damit würde Thiem aber noch nicht an Federer vorbeiziehen. Dies wäre erst bei einem zweiten Triumph unter dem Zuckerhut der Fall.

Danach allerdings wird es auch für den Österreicher bald haarig - stehen doch in Indian Wells die Titelverteidigung und damit auch 1.000 Zähler für die ATP-Charts auf dem Spiel. Mit dem Finale in Melbourne allerdings hat sich Dominic Thiem ein schönes Punktekissen angelegt.

