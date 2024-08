ATP Winston-Salem: Moutet (!) fordert Disqualifikation des Gegners

Corentin Moutet hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Winston-Salem für einen Aufreger gesorgt - wenn auch nur für einen kleinen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.08.2024, 07:31 Uhr

© Getty Images Mit Corentin Moutet ist es selten langweilig

Neben seinen spielerischen Anlagen hat Corentin Moutet bekanntlich ja auch die Gabe, bei seinen Gegnern nervlich alles herauszufordern. Die Grenzen zur Provokation sind da fließend. Der Unterhaltungswert indes zumeist hoch. Nun hat Moutet bei seinem Erstrunden-Auftritt in Winston-Salem Nicolas Mejia offenbar sehr nah am Rande einer Unsportlichkeit gehabt. Oder sogar darüber hinaus.

Jedenfalls war es Moutet, der beim 7:6 (5) und 6:1 gegen Lucky Loser Mejia bei Stuhlschiedsrichter eine Disqualifikation seines Gegners einforderte. „Das ist ein Default. Man kann seinen Gegner nicht beleidigen“, sagte Moutet ziemlich gut gelaunt in Richtung Stuhlschiedsrichter Adel Nour. Der allerdings bewertete die Situation anders - nämlich gar nicht.

In weiteren Matches am Montag konnte sich Dominic Stricker gegen Federico Coria in zwei Sätzen behaupten. Stricker ist nach längerer Verletzungspause wieder auf dem Weg zurück in den Tenniszirkus und spielt nun gegen Lorenzo Sonego. Auch David Goffin feierte gegen Jaume Munar einen Auftakterfolg.

Ausgeschieden ist dagegen die Nummer vier des Turniers, Adrian Mannarino. Für den Franzosen war wieder einmal in Runde eins Endstation. Mannarino verlor gegen Aleksandar Vukic mit 6:7 (5), 6:2 und 1:6.

Hier das Einzel-Tableau in Winston-Salem