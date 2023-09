ATP Zhuhai: Struff mit erfolgreichem Comeback, Erler und Miedler weiter

Jan-Lennard Struff ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Cristian Garin beim ATP-Tour-250-Turnier in Zhuhai wieder in den Tenniszirkus eingestiegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.09.2023, 12:02 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff kann für´s erste mal durchatmen

Das "offizielle" Comeback von Jan-Lennard Struff auf der ATP-Tour ist geglückt. Der deutsche Davis-Cup-Spieler, der nach monatelanger Verletzungspause in der vergangenen Woche am "Ultimate Tennis Showdown" in Frankfurt teilgenommen hatte, ist nun mit einem 6:3, 1:6 und 6:4 gegen den Chilenen Cristian garin beim ATP-Tour-250-Turnier in Zhuhai schon ins Viertelfinale eingezogen. Dort trifft Struff auf den Japaner Yoshihito Nishioka, der gegen Lloyd Harris in zwei knappen Tiebreaks gewann.

Für Struff war es der erste Auftritt auf der ATP-Tour seit seinem Heimturnier in HalleWestfalen. Danach musste der Warsteiner aufgrund von Rückenproblemen auf Starts bei den großen Somerturnieren verzichten. In Zhuhai ist Struff hinter Karen Khachanov und Cameron Norrie an Position drei gesetzt. Auch Khachanov feiert bei diesem Turnier sein Comeback.

Im Doppel gab es für die österreichische Davis-Cup-Paarung Alexander Erler und Lucas Miedler einen erfolgreichen Einstieg. Erler/Miedler gewannen gegen Miguel Angel Reyes Varela und David Vega Hernandez mit 6:1 und 7:6 (4) und stehen damit schon im Viertelfinale.

