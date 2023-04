ATP/WTA Madrid: Großkampftag - viele deutsche Profis heute im Einsatz

Beim Combined-Event in der spanischen Hauptstadt Madrid greifen am Dienstag vier Spielerinnen und drei Spieler des DTB ins Geschehen ein.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.04.2023, 10:36 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier bekommt es im Quali-Finale von Madrid mit dem Österreicher Jurij Rodionov zu tun

Alle Partien LIVE bei uns im Match-Tracker verfolgen!

Heute wuselt es nur so vor sich hin beim Großevent in der spanischen Metropole: Insgesamt gleich sieben deutsche Profis schlagen am Dienstag beim Combined-Event in Madrid auf. Während Tamara Korpatsch, Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam versuchen werden die letzte Hürde auf dem Weg in den Hauptwettbewerb zu nehmen, wird Jule Niemer gar bereits zu ihrem ersten Hauptfeld-Match geladen.

3Auf Seite der Herren werden für den DTB Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann in den Tennis-Ring steigen und um die letzten verbliebenen Tickets für die große Show in der Caja Magica kämpfen. Der in der Vorausscheidung an vier gesetzte Altmaier bekommt es dabei mit dem Österreichen Jurij Rodionov zu tun - ein brisantes Länderduell.

Hier die heutigen Partien im Überblick:

Damen:

Jule Niemeier - Xinyu Wang (China), 1. Match ab 10:00 Uhr, Hauptwettbewerb

Tamara Korpatsch (15) - Nuria Parrizas Diaz (Spanien/3), 2. Match nach 11:00 Uhr, Quali-Finale

Laura Siegemund (14) - Kamilla Rakhimova (Russland/8), 3. Match nach 11:00 Uhr, Quali-Finale

Anna-Lena Friedsam (7) - Arantxa Rus (Niederlande/16), 3. Match nach 11:00 Uhr (nicht vor 15:00 Uhr), Quali-Finale

Herren:

Jan-Lennard Struff (1) - Aslan Karatsev (Russland/22), 1. Match ab 11:00 Uhr, Quali-Finale

Daniel Altmaier (4) - Jurij Rodionov (Österreich/15), 2. Match nach 11:00 Uhr, Quali-Finale

Yannick Hanfmann (12) - Arthur Cazaux (Frankreich/WC), 3. Match nach 11:00 Uhr (nicht vor 14:30 Uhr), Quali-Finale

