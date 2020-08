Auch Belinda Bencic sagt für die US Open ab

Nächste Absage im Damenfeld der US Open. Die Weltranglisten-Achte, Belinda Bencic, gab in einem Statement bekannt, nicht am nunmehr zweiten Grand Slam des Jahres teilzunehmen. Stattdessen wird Bencic in Rom auf die WTA-Tour zurückkehren.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 16.08.2020, 08:18 Uhr

Auch die Tennis-Weltranglistenachte Belinda Bencic verzichtet auf einen Start bei den US Open in New York. "Ich habe die schwere Entscheidung getroffen, nicht am US-Turnier teilzunehmen und werde nächsten Monat in Rom zur Tour zurückkehren", teilte die 23 Jahre alte Schweizerin in einem Statement am Samstag mit. Im vergangenen Jahr hatte Bencic das Halbfinale der US Open erreicht.

Zuletzt hatten bereits zahlreiche Topspieler für das Turnier (ab dem 31. August) abgesagt. Unter anderem verzichten die beiden Titelverteidiger Bianca Andreescu und der 19-malige Grand-Slam-Champion Rafael Nadal auf eine Teilnahme. Damit zeigen sich die Herren bis dato deutlich spielfreudiger als die Damen. Während im Damenfeld nämlich fünf der Top-10-Spielerinnen nicht starten werden, sind es bei den Herren nur drei.

Blickt man jedoch auf die Weltranglistenplätze außerhalb der besten Zehn, so sieht die Situation schon deutlich besser aus. Von Platz zehn bis 29 wird bei den Damen nämlich - Stand jetzt - niemand fehlen, Quiang Wang auf Position 29 ist die nächstbest-gerankte Spielerin, die ihren Start in den USA abgesagt hat. Vor den US Open wird außerdem mit den Western & Southern Open ein WTA-Premier-Five-Event stattfinden.