Auch ein Mann der letzten Wochen: Ugo Humbert!

Ugo Humbert, dessen Karriere durch eine Verletzung kurz ins Stocken geraten ist, hat sich mit zwei Siegen bei großen Challenger-Turnieren wieder unter die besten 40 Spieler der Welt katapultiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.05.2023, 20:11 Uhr

© Getty Images Ugo Humbert hat fleißig Punkte gesammelt

500 Punkte auf einen Schlag - die hat Ugo Humbert vor knapp zwei Jahren in HalleWestfalen mit seinem Turniersieg auf sein Konto verbuchen können. Der Lohn war mit Platz 25 die höchste Plazierung in den ATP-Charts. Danach allerdings ging es mit Humbert aufgrund mehrerer Verletzungen bergab, er fiel aus den Top 100. Nun aber scheint der französische Linkshänder so richtig durchzustarten. Denn nachdem Humert vor wenigen Tagen das ATP-Challenger-Turnier in Cagliari für sich entscheiden konnte, legte er heute beim nächsten 175er gleich nach.

Das sind nun 350 hart erarbeitete Punkte, die der 24-Jährige gerne nimmt. Denn sie katapultieren ihn im Live-Ranking auf Position 38. Was, sollten nicht doch noch einige vor ihm liegende Kollegen absagen, für eine Setzung in Roland Garros nicht reichen wird.

In Bordeaux setzte sich Humbert heute jedenfalls gegen Tomas Etcheverry mit 7:6 (3) und 6:4 durch. Etcheverry hatte im Halbfinale Turnierfavorit Jan-Lennard Struff besiegt.