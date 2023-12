Auch Gauff dabei: Die Jüngsten in den Top100

Die WTA-Tour hat aktuell den Ruf, besonders durch junge Spielerinnen geprägt zu sein. Dabei ist die Anzahl der Teenager in der Top100 im WTA-Ranking nicht allzu hoch.

© Getty Images Coco Gauff krönte sich dieses Jahr zur Grand-Slam-Siegerin.

Sechs Spielerinnen unter 20 Jahren stehen in dieser Woche in der Weltrangliste unter den Top100. Angeführt wird das Teenager-Ranking selbstverständlich von Coco Gauff, Auch wenn die US-Open-Siegerin bereits auf der Tour etabliert ist, gehört sie immer nch zu den sechs jüngsten Spielerinnen innerhalb der besten 100 Profis.

Mit ebenfalls 19 Jahren haben sich noch drei weitere Spielerinnen eine mindestens zweistellige Platzierung erspielen können. Diana Shnaider auf Platz 89, Ashly Kruger auf Rang 81 und Linda Noskova als 41. gehören mit 2004 dem selben Jahrgang wie Gauff an.

Mirra Andreeva jüngste Spielerin in den Top100

Die beiden jüngsten Spielerinnen auf der Tour sind die 18-jährige Linda Fruhvirtova, die aktuell Platz 93 belegt und bereits 2022 den Sprung unter die besten 100 Spielerinnen schaffte, sowie Mirra Andreeva, die mit 16 Jahren aktuell die jüngste Spielerin im Elitekreis des Frauentennis ist. Andreeva belegt aktuell Platz 57, hatte mit Rang 46 vor einigen Wochen ihre bisher beste Platzierung erreicht.

Besonders bei den French Open (dritte Runde) und in Wimbledon (Achtelfinale) sorgte Andreeva als Qualifikantin für Aufsehen und platzierte sich anschließend in den Top100. Sowohl in Paris (gegen Coco Gauff) als auch in Wimbledon (Madison Keys) folgte das Ausscheiden jeweils nach einer Satzführung. In der nächsten Saison wird für die 2007 geborene Russin nun die Herausforderung anstehen, dass sie viele Punkte verteidigen muss. Sollte das erfolgreich gelingen, wird auch in 12 Monaten wieder ihre Zugehörigkeit zum Kreis der jüngsten Spielerinnen unter den ersten 100 sicher sein.