Auch Jürgen Klopp vom Padel-Fieber gepackt!

Der Mallorca Country Club bietet neben seinen Tenniscourts auch ausreichend Möglichkeiten, um dem Padel zu frönen. Jürgen Klopp hat diese vor ein paar Tagen genutzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2024, 14:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Mallorca Country Club Charly Steeb, Jürgen Klopp, Denise Höfer und Marc Klopp im Mallorca Country Club

In einer der jüngeren Staffeln von “Drive to Survive” sieht man Max Verstappen und George Russell in der Off-Season beim Padel. Bei allem gebotenen Respekt: Da ist spielerisch noch Luft nach oben. Andererseits haben Verstappen und Russell aber auch andere Talente, die sie in ihrer angestammten Sportart zu den Allerbesten macht.

Auch Jürgen Klopp wird eher nicht mehr den Weg auf die professionelle Padel-Tour finden. Wie so viele Sportler hat aber auch der Ex-Coach von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool gehörigen Spaß an der Trendsportart Nummer eins. Das stellte “Kloppo” vor ein paar Tagen im Mallorca Country Club unter Beweis. Der legendäre Fußballtrainer war auf Einladung von Edwin Weindorfer, dem CEO von e I motion Sports und Marco Klewenhagen, Geschäftsführer von SPOBIS auf der Deutschen liebste Ferieninsel gereist.

Klopp mit Sohn Marc und Charly Steeb auf dem Padel-Court

Anlass war ein Networking-Event, an dem auch Toni Nadal, Fußball-Weltmeister Sami Khedira und Barbara Rittner teilnahmen. Besprochen wurde dabei die Zukunft des Sportmarketings - in lockerer Atmosphäre, die genügend Raum für eigene sportliche Aktivitäten ließ.

Und davon machte auch Jürgen Klopp Gebrauch. Er forderte an der Seite von Ex-Davis-Cup-Champion Charly Steeb seinen Sohn Marc Klopp und Profispielerin Denise Höfer heraus. Über den Ausgang der Partie ist in den Annalen des Mallorca Country Clubs, in dem Jürgen Klopp Ehrenmitglied ist, nichts vermerkt. Man darf aber zwingend annehmen, dass das spielerische Niveau deutlich höher war als bei den Formel-1-Stars.