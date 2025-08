Großer Sport bei der German Padel Tour in Fürth

Am vergangenen Wochenende machte die CERTINA German Padel Tour (GPT) Halt bei PadelCity Fürth – und bot einmal mehr Padel-Sport auf Top-Niveau. In der Kategorie 1.000 kämpfte die nationale Elite der Damen und Herren um 4.000 Euro Preisgeld sowie wertvolle Punkte für das GPT-Ranking auf der Road to Dreieich und der damit verbundenen Qualifikation zu den Finals. Parallel fand ein Turnier der Amateurserie in den Kategorien Herren 100 und Mixed 100 statt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 05.08.2025, 08:40 Uhr

Klare Angelegenheit bei den Frauen

Spät ins Turnier gestartet – aber dennoch Souverän. Die an eins gesetzten Lena Plümer/Katharina Hering profitierten in der ersten Runde noch von einem Walk Over und marschierten, nach einem klaren 6:0, 6:0 im Halbfinale direkt ins Finale. Dort trafen sie auf das erstmals bei der GPT gemeinsam spielende Duo Luciana Renic und Adriana Saenz Diaz. Hochwertige Ballwechsel und technisch erstklassiges Padel auf beiden Seiten wurden den Zuschauer:innen hier geboten. Am Ende ging der Sieg mit 6:2, 6:4 aber deutlich und verdient nach Dortmund. Hering/Plümer freuten sich erneut über 1.000 Punkte und 1.000 Euro Preisgeld.

Das Spiel um Platz drei war eine klare Angelegenheit. Sarah Granz und Silke van den Berg sicherten sich nach einem 6:1, 6:0 gegen Mara Bachschuster und Nicole Wehrberger den Platz auf dem Podium.

Packendes Finale bei den Herren 1.000

In der Herrenkonkurrenz der Kategorie 1.000 hielt die Final-Ansetzung was sie auf dem Papier versprach. Die an eins gesetzten Daniel Lingen/Nick Merten trafen auf Vincent Jülich/Tim Jäger. Bei einsetzendem Regen verschenkte keine der beiden Teams die Punkte und umkämpften jeden Ball. Nach 7:6 im ersten Satz kam es zu einer kurzen witterungsbedingten Unterbrechung und das Match wurde indoor fortgesetzt. Lingen/Merten fanden sich dort schneller zurecht und die Entscheidung fiel durch ein klares 6:2 im zweiten Satz.

Platz Drei geht an das Top-Duo aus Tschechien Martin Kazda und Jiri Vanek, die sich gegen die Fürther Martin Allinger und Helge Capell mit 7:5 und 6:4 durchsetzen konnten.

Kategorie 100: Zwei Stunden Matchzeit im Finale

Auch die Kategorie 100 überzeugte mit 16 teilnehmenden Paarungen und spannenden Partien. Erkan Latifov und Florian Gleißner boten gegen Philipp Hermenau und René Borbonus einen wahren Padel-Krimi. Nach 7:6 und 6:7 kam es zum Showdown im dritten Satz. Nach mehrfach nicht verwandelten Matchbällen konnten Latifov/Gleißner das Match letztlich nach knapp zwei Stunden mit 14:12 für sich entscheiden. Rang drei ging an Matthias Flecken und Andrés Federico Gonález nach einem zwei-Satz Sieg (7:5, 7:5) gegen Stefan Stelzer und Thimo Deinhardt.

Mixed 100: Der Sieg geht nach Bremen

Alejandro Walter und Sarah Granz entschieden die Kategorie nach einem Walkover im Finale gegen Harry Payrleiter und Sabine Schneider für sich. Platz drei ging an Florian Erk und Cornelia Savelsberg.

Granz trat in allen drei Kategorien an. Gemeinsam mit ihrem Partner kam sie neben dem Mixed 100 auch bei den Herren 1.000 zum Einsatz, mit Partnerin Silke van den Berg reichte es bei den Damen 1.000 sogar zum dritten Platz.