Padel wächst auch 2025 rasant weiter

Der FIP World Padel Report zeigt: Der Padelsport hat auch 2025 enorm zugelegt - an Spielern und an Infrastruktur.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.12.2025, 14:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Padel wächst weltweit - auch in malerischem Ambiente

Padel wächst unaufhaltsam weiter. Und wenn man dem Bericht des Internationalen Padel Dachverbandes FIP folgt, dann spielt sich dieses Wachstum im zweistelligen Bereich ab. Erstmals hat die Zahl der weltweit registrierten Spieler und Spielerinnen die Zahl von 35 Millionen übersprungen. Das ist ein Anstieg von mehr als 40 Prozent. Und zieht noch gar nicht jene Leute in betracht, die einfach nur ab und zu zum Padelschläger greifen.

Auch die Möglichkeiten aktiv zu spielen sind bedeutend größer geworden. Die Zunahme bei den Courts liegt der Studie des FIP demnach bei 15,1 Prozent.

Größter Wachstumsmarkt ist übrigens Europa, wo sich die sogenannte „Padel Player Population“ um 61,3 Prozent erhöht hat. In Südamerika liegt die Steigerung immerhin bei knapp 20 Prozent.

Der Verband selbst hat sich auch noch mehr ins Zeug gelegt. Waren es 2024 noch 182 Turniere, die vom FIP ausgerichtet wurde, so stieg diese Zahl im noch laufenden Jahr auf 290. Dabei sind die drei Ebenen des internationale Padelsports abgedeckt: die Premier Padel Tour, die CUPRA FIP Tour und die FIP Promises.

Im kommenden Jahr soll die Anzahl der nationalen Vebände, die mit dem FIP zusammenarbeiten, auf erstmals über 100 steigen. Im Augenblick sind es schon 87.

