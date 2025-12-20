Im Padel kommt 2026 der „Star Point“

Auf den großen Profi-Touren im Padel wird ab 2026 eine neue Zählweise eingeführt: der „Star Point“.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2025, 13:30 Uhr

© GEPA Pictures Im Padel steht eine Regeländerung an

Die „No-Ad“-Regel hat ihren Charme, die Folge sind natürlich kürzere Matches, sei es nun bei den Doppel-Matches auf der ATP-Tour oder in allen Begegnungen bim Padel. Dort wird es aber ab 2026 zu einer Änderung kommen. Denn nun kann ein Spiel zwei Mal über Einstand gehen. Erst dann gibt es den sogenannten „Star Point“, der über den Spielgewinn entscheidet.

Diese Zählweise wird auf allen drei Ebenen der vom Internationalen Padel Verband (FIP) veranstalteten Profi-Touren eingeführt.

Die höchste davon, die Premier Padel Tour, macht im kommenden Jahr erstmals Station in London und auch in Pretoria. Auch in Deutschland werden die weltbesten Profis aufschlagen. Und zwar in Düsseldorf. Dazu kommt ein neuerlicher Auftritt im Stade Roland Garros im September 2026.

