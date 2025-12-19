German Padel Tour 2025: Rekorde auf ganzer Linie

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) zieht eine zufriedene Bilanz über das Padeljahr 2025.

von PM

zuletzt bearbeitet: 19.12.2025, 15:46 Uhr

© DTB Padel wächst weiter: Doppelt so viele Turniere, 90-prozentiger Zuwachs an Teilnehmenden und neue Rekordwerte im Stream.

Seit März 2024 organisiert der Deutsche Tennis Bund (DTB) mit der German Padel Tour (GPT) eine nationale Turnierserie im Padel. Nach einem erfolgreichen Auftaktjahr zieht der Verband nun eine durchweg positive Bilanz für die zweite Saison im Jahr 2025: Doppelt so viele Turniere, 90-prozentiger Zuwachs an Teilnehmenden und neue Rekordwerte im Stream.



Veronika Rücker, DTB-Vorstand: „Die positiven Entwicklungen der CERTINA German Padel Tour zeigen die Power einer wachsenden Community, die die Dynamik und Urbanität dieser Sportart lebt.“



Die CERTINA German Padel Tour ist zu einer zentralen Plattform für Padelsport in Deutschland geworden. Ob live vor Ort, im Stream oder auf Social Media, Fans und Spieler:innen erleben Padel als das, was es ist: schnell, emotional und nahbar. An den Turnieren der GPT nehmen nicht nur Profis, sondern auch Hobbyspieler:innen und Einsteiger:innen teil – ein wesentlicher Faktor für eine nachhaltige und langfristige Entwicklung der Sportart.

So groß wie nie – Die CERTINA German Padel Tour 2025 im Vergleich zu 2024



• 55 % mehr Turniere als 2024

• 90 % mehr Teilnehmende als 2024

• 28 % mehr Matches als 2024



Streaming auf Twitch mit unserem Medialisierungspartner Spontent:



• 71 Stunden und 12 Minuten Livestreammaterial wurden produziert

• 38.556 Live-Aufrufe beim meistgesehenen Turnier

• 140.689 Zuschauer:innen verfolgten die Tour insgesamt live im Stream

Padel wächst weiter – Die CERTINA German Padel Tour 2026 in den Startlöchern

Nach dem erfolgreichen Ausbau der Turnierserie 2025 steht bereits fest: Die CERTINA German Padel Tour wird 2026 weiterwachsen. Mehr Standorte, weitere Kooperationen und neue Formate sollen die Dynamik der Sportart weiter verstärken und die Sichtbarkeit erhöhen.



