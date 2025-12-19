Im Sonnenschein von Barcelona: ASICS präsentiert den neuen SONICSMASH FF

ASICS lud im Dezember für die Präsentation des neuen SONICSMASH FF nach Barcelona. Dabei legte nicht nur der neue Padelschuh eine heiße Sohle auf dem Court hin.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.12.2025, 13:35 Uhr

© Albin Durand Der neue SONICSMASH FF von ASICS bekam in Barcelona eine ganz besondere Bühne.

In der warmen Dezembersonne von Barcelona setzte ASICS den letzten großen Höhepunkt des Jahres. Padelprofis, Influencer, Coaches und Journalisten begrüßten nahe des Strandes von Gava Mar gemeinsam den neuen SONICSMASH FF. Aus ganz Europa trafen sich Padelverrückte zum Launchevent am Mittelmeer, um den neuen Schuh des japanischen Sportartikelherstellers zu testen.

Bei kühlen Getränken und leichten Snacks wechselten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach kurzer Begrüßung in die neuen stylischen Outfits, die ASICS gemeinsam mit dem neuen Schuh auf den Markt bringt. Nach ein paar einleitenden Worten war es dann endlich so weit. Bei zwischenzeitlichen 22 Grad ging es auf einen der zahlreichen Courts des Padelclubs Munay Club Viladecans.

SONICSMASH FF mit mehr Grip und Stabilität

Schon die ersten Ballwechsel zeigten eine klare Tendenz. Der neue Schuh aus dem Hause ASICS ist perfekt geeignet für jeden Padelcourt. Davon konnten sich die ca. 70 Personen in zahlreichen Challenges selbst überzeugen. Mit mehr Grip und einer verbesserten Standfestigkeit ist der SONICSMASH FF die sichere Grundlage für jeden Sieg. Ob ambitionierter Spieler oder bei der Feierabendrunde gegen den größten Konkurrenten.

Am Abend spielten dann die Gewinner der einzelnen Challenges eine kleine Exhibition und hatten dafür prominente Verstärkung an ihrer Seite. Die Padelprofis Jorge Nieto, Miguel Yanguas, beide aktuell auf Rang sieben der offiziellen Padelweltrangliste, und Marina Guinart, die aktuell Platz 16 bei den Frauen belegt, verstärkten die Teams. Mit dem ehemaligen Weltranglistenzweiten Alex Corretja präsentierte sich zudem auch ein bekannter Name aus dem Tennissport auf dem blauen Geläuf und begeisterte das Publikum ebenfalls mit zahlreichen dynamischen Ballwechseln.

Beim gemeinsamen Abendessen auf der Anlage des Clubs wurden die Eindrücke des SONICSMASH FF ausgetauscht und auch die neuen Outfits von ASICS bewertet. Das Testergebnis war dabei eindeutig: Der neue SONICSMASH FF ist viel mehr als nur ein Schönwetterschuh, sondern ein echter Champion!