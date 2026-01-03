Padel: Die NextGen startet die Saison in Deutschland

An diesem Wochenende trifft sich die nächste Generation der Padel-Spieler in Alsdorf in der Nähe von Aachen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2026, 11:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Die besten Nachwuchsspieler im Padel starten an diesem Wochenende in Deutschland

Wer an diesem Wochenende aufstrebende Padelspieler sehen möchte, der sollte sich nach Alsdorf begeben. Denn dort startet die FIP Promises Continental-Europe Tour. Mehr als 80 Nachwuchshoffungen werden in verschiedenen Klassen aufschlagen (U18, U16, U14 und U12), irgendwann werden wir einige von ihnen vielleicht auch auf der Premier Padel Tour sehen.

Ab diesem Jahr wird der Internationale Padelverband (FIP) seine Nachwuchstour in vier verschiedenen Zonen austragen. Neben Europa sind dies Amerika, Asien/Pazifikregion und Afrika.

Ziel dieser Neuerungen ist das Wachstum des Padelsports. Was sich auch an den Zahlen der Turniere fetsmachen lässt: Wurde 2021 auf der Promises Tour noch nur drei Events ausgetragen, so waren es 2025 schon 90. Und besonders wichtig angesichts der Dominanz der Spieler und Spielerinnen aus Spanien und Argentinien: An diesen Turnieren nahmen Jugendliche aus 62 Ländern teil.