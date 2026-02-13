Padel: Gibt es in der NextGen mehr Vielfalt?

An diesem Wochenende macht die FIP Promises Tour in Turin Station. Und siehe da: Die Favoriten kommen nicht nur aus Spanien und Argentinien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2026, 12:45 Uhr

© FIP Padel Die nächste Generation an potenziellen Padelprofis trifft sich gerade in Turin

Die besten Padel-Profis spielen derzeit in Riad um den Sieg beim Premier-Turnier, in den Endspielen wird sich wieder da gewohnte Bild abzeichnen: Die Titel werden bei Männern und Frauen an Paare vergeben, die sich aus Protagonisten aus Spanien oder Argentinien zusammensetzen.

Die nächste Generation versammelt sich derweil in Turin, nämlich auf der Promises Tour. Und siehe da: Vielleicht wird die Weltrangliste im Padel in ein paar Jahren ein wenig „internationaler“ werden. Denn bei den Junioren führen zwei Italiener die Setzliste an, bei den Juniorinnen sind es zwei Spielerinnen aus den Niederlanden.

Die Promises Tour hat in diesem Jahr ja vier neue Turniere mit in den Kalender aufgenommen. Neben jenem in Turin auch eines in Aveiro (Portugal), Newgiza (Ägypten) und in Johannesburg. Um auch in diesen Ländern künftige Spitzenspieler und - Spielerinnen zu fördern.

