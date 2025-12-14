Padel: Die besten Paare wurden schon geehrt

Schon vor Abschluss der Tour Finals auf der Premier Padel Tour in Barcelona wurden die besten Paare bei Männern und Frauen für ihre Leistungen 2025 ausgezeichnet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.12.2025, 10:50 Uhr

© Premier Padel Tour Das sind die beiden besten Padelpaare der Welt: Triay/Brea und Coello/Tapia

Heute stehen in Barcelona die letzten großen Entscheidungen auf der Premier Padel Tour an, sowohl bei den Männern wie auch bei den Frauen werden die Sieger-Paare der Tour Finals ermittelt. Wer aber an Position eins der Weltrangliste überwintern wird, das steht schon länger fest: bei den Männern sind es Arturo Coello und Augustin Tapia, bei den Frauen Gemma Triay und Delfi Brea.

Letztere traten 2025 bei 21 Turnieren an, kamen 16 Mal ins Finale und gewannen insgesamt neun Titel. Coelleo und Tapia wiederum sammelten sogar zwölf Championships bei 20 Turnierteilnahmen, wo sie 17 Endspiele erreichten.

Das beste Männerpaar der Welt hat auch in Barcelona das Endspiel erreicht. Coello und Tapia treffen dort auf ihre ärgsten Widersacher Alejandro Galan und Federico Chingotto. Bei den Frauen haben es Triay und Brea ebenfalls souverän ins Finale geschafft. Bekommen es dort aber heute mit dem Nummer-Drei-Paar zu tun, nämlich mit Claudia Fernandez und Beatriz Gonzalez.

