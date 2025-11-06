Padel: Superstar Juan Lebron von der Babolat-Kollektion EL LOBO Spring Summer 2026 begeistert

Die neue Babolat-Kollektion EL LOBO Spring Summer 2026 verbindet Technologie mit Stil und feiert Leidenschaft, Innovationskraft und das weltweite Wachstum des Sports. Und mittendrin ist Superstar Juan Lebron.



von PM

zuletzt bearbeitet: 06.11.2025, 13:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Babolat Juan Lebron mit der Babolat-Kollektion EL LOBO Spring Summer 2026

Unter den Lichtern der Wüste Kuwaits und im Rahmen der FIP World Padel Championships präsentierte Babolat seine Spring Summer 2026-Kollektion, die in Zusammenarbeit mit der weltweiten Padel-Ikone Juan „El Lobo“ Lebrón entwickelt wurde.

Bei einer exklusiven VIP-Veranstaltung im SVN Padel Club erlebten 50 ausgewählte Gäste einen Abend, der Sport, Design und Lifestyle vereinte – mit Court-Demonstrationen, Markenaktivierungen und einem exklusiven Cocktail-Empfang.

Diese exklusive Vorschau – vor dem offiziellen weltweiten Launch am 4. Dezember 2025 – markiert ein neues Kapitel in Babolats Mission, Padel über Grenzen hinauszutragen und die Führungsrolle der Marke bei der Gestaltung der globalen Zukunft des Sports zu unterstreichen.

Eine Partnerschaft, die Padel-Geschichte schreibt

Nur wenige Partnerschaften im Sport verkörpern Innovation so stark wie die von Babolat und Juan Lebrón. Seit 2017 steht „El Lobo“ – vier Jahre in Folge (2019–2022) die Nummer 1 der Welt – an der Spitze von Babolats Padel-Revolution.

Gemeinsam haben sie nicht nur Produkte geschaffen, sondern ein Vermächtnis aufgebaut, das auf Exzellenz, Kreativität und der unermüdlichen Suche nach Leistung basiert.

© Babolat Juan Lebron war schon die Nummer eins der Welt

Die SS26-Kollektion (Spring Summer 2026) spiegelt Lebróns eigenes Spiel wider – schnell, kraftvoll und authentisch. Jedes Designelement transportiert die Energie und Ausstrahlung eines Spielers, der die Wahrnehmung des Padels weltweit verändert hat.

„Diese drei neuen Schläger sind für fortgeschrittene und professionelle Spieler konzipiert, die explosive Leistung suchen. Mit dieser Kollektion feiern wir eine wahre Ikone, die unseren Sport immer wieder auf ein neues Niveau hebt“, sagte José Luis Sanz, Padel Business Leader bei Babolat.

Die Spring Summer 26 Kollektion: Power, Präzision & Persönlichkeit

Die neue Linie Babolat / EL Lobo SS26 vereint technische Meisterschaft, mutiges Design und Umweltbewusstsein – sie spiegelt Babolats Vision von Performance mit Sinn wider.

Schlägersortiment – Viper, Viper Soft & Veron:

Viper Juan Lebrón 26: extreme Reaktivität für maximale Power.

Viper Soft Juan Lebrón 26: Power trifft auf weicheres, reaktives Spielgefühl.

Veron Juan Lebrón 26: perfekte Harmonie aus Spielbarkeit und Kontrolle.

Premura 3 Lebrón Schuhe: Die neue Generation der Premura 3 Schuhe – leichter, reaktiver und atmungsaktiver als je zuvor. Mit einer 100 % padelspezifischen Sohle, entwickelt mit Michelin, für optimalen Grip und höchste Performance auf den neuesten Platzoberflächen.

RH PRO Lebrón 26 Tasche: Premium-Design trifft Funktionalität. Geräumig, elegant und beweglich – genau wie der Spieler, der sie inspiriert hat.

Komplette Bekleidungslinie: Technische T-Shirts, Shorts, Sweatshirts und Jacken aus nachhaltigen Materialien. Alle synthetischen Kleidungsstücke bestehen aus 100 % recyceltem Polyester, bieten Komfort, Dehnbarkeit und optimale Atmungsaktivität für Höchstleistung auf und neben dem Platz.

Mit der EL LOBO SS26-Kollektion bringt Babolat die DNA von Juan Lebrón – Leidenschaft, Mut und Präzision – auf den Court.



